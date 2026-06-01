Red Dunes Games, en partenariat avec Agate, a dévoilé Zozo and the Lost Dreams lors de l’édition Steam Next Fest. Ce Metroidvania 2D coloré et énergique, inspiré des dessins animés du samedi matin, est développé pour une sortie sur Nintendo Switch prévue au troisième ou quatrième trimestre 2026. Le jeu se présente comme une aventure onirique mêlant exploration, narration ludique et défis de plateforme, avec une esthétique visuelle soignée et une ambiance résolument cartoon.

L’histoire suit Zozo, un garçon de 13 ans animé par l’ambition de devenir super-héros, qui s’aventure dans son propre monde de rêve technicolor grâce à l’aide de sa voisine excentrique, le Professeur Aisha. Ce périple onirique tourne au cauchemar lorsqu’un bug mystérieux le piège au cœur de ce paysage mental. Désormais, c’est à travers une succession d’épisodes aux thèmes variés que Zozo devra surmonter des défis physiques et logiques pour retrouver le chemin de la réalité.

Zozo and the Lost Dreams adopte une structure épisodique où chaque rêve se distingue par son univers, ses règles et ses surprises. Les environnements, entièrement hand-crafted, oscillent entre des montagnes de cupcakes, des jungles cyber néon infestées de bugs informatiques prédateurs, ou encore des espaces où des oreillers servent de projectiles inattendus. Les mécaniques de plateforme, centrées sur le saut, l’écrasement et la esquive, s’enrichissent de pouvoirs ennemis aux comportements singuliers : certains adverses gèlent, d’autres se fragmentent en formes géométriques ou se transforment en plateformes temporaires, offrant de nouvelles perspectives d’exploration.

Le système de progression s’inscrit dans la tradition Metroidvania, avec une exploration guidée par l’acquisition de nouvelles capacités permettant de revisiter des zones précédemment inaccessibles. Les joueurs sont amenés à collectionner des objets, résoudre des énigmes basées sur la logique onirique, et interagir avec une galerie de personnages excentriques, certains devenant des alliés dans une intrigue qui révèle peu à peu un complot menaçant de priver Zozo de ses rêves.