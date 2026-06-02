Imagineer Co., Ltd. a officiellement annoncé la sortie internationale de Magical Craft: My Enchanted Dress Shop sur Nintendo Switch, prévu pour le 2 octobre 2026 en Europe, en Amérique du Nord et en Australie. Ce titre constitue la version internationale de Magical Craft: Neko to Maho no Dress, actuellement disponible au Japon. La sortie se fera à la fois en format physique et numérique, avec une prise en charge de sept langues : japonais, anglais, chinois traditionnel, chinois simplifié, coréen, allemand et français, afin d’élargir l’accessibilité du jeu à un public plus large.

Magical Craft: My Enchanted Dress Shop s’inscrit dans la catégorie des jeux de simulation de vie, avec une focalisation sur la création de vêtements et le dressage. L’histoire se déroule dans le village de Fleune, un cadre visuellement apaisant entouré de rues pittoresques et de paysages naturels. Le joueur incarne Lilia, une couturière dont l’objectif est de répondre aux demandes des habitants tout en progressant vers le statut de « couturière légendaire » grâce à la confection d’une grande variété de tenues. L’expérience proposée se distingue par son ambiance relaxante et chaleureuse, soutenue par un style visuel inspiré de l’aquarelle et un rythme de jeu délibérément lent, favorisant une immersion sereine.