De nouvelles images de futurs ensembles LEGO Pokémon prévus pour août 2026 ont fait leur apparition en ligne, quelques semaines après une première fuite initiale. Ces clichés, partagés par des sources non officielles, mettent en avant plusieurs boîtes de construction appartenant à la gamme « smart brick » de LEGO, qui intègre des composants technologiques cachés pour déclencher des mécanismes interactifs. Parmi les modèles identifiés figurent des représentations en briques de Pikachu, Évoli, Mewtwo, ainsi que d’autres créatures emblématiques de la franchise Pokémon.

À ce stade, les pages de commande officielles pour ces ensembles ne sont pas encore accessibles en ligne. Les informations disponibles proviennent exclusivement de fuites et de rumeurs circulant sur des plateformes spécialisées. Une source supplémentaire, relayée par IGN, indique que plusieurs de ces futurs ensembles devraient intégrer la compatibilité avec le système LEGO Smart Play, une technologie permettant des interactions via des tags NFC et des briques intelligentes.

Parmi les ensembles mentionnés dans ces nouvelles fuites, Osselait et Spectrum : la confrontation effrayante se distingue par l’inclusion de quatre Smart Tags, des tuiles NFC que les briques intelligentes peuvent interagir pour enregistrer des dégâts infligés à des cibles spécifiques. Un autre modèle, Rondoudou : le concert, ne comporterait qu’un seul Smart Tag dédié à Rondoudou, tandis que Salamèche et Racaillou : l’affrontement de la caverne en inclurait deux, un pour chaque Pokémon présent dans le set. Enfin, Dracaufeu vs Voltali : l’affrontement ultime serait le plus complet de cette gamme, avec deux Smart Bricks et quatre Smart Tags, permettant à chaque Pokémon de mesurer les dégâts infligés à des cibles distinctes.

Une mise à jour publiée le 1er juin 2026 confirme que d’autres ensembles LEGO Pokémon, non encore détaillés dans les fuites précédentes, intégreraient également le support LEGO Smart Play. Une galerie complète de ces nouveaux visuels aurait été partagée sur des forums et sites dédiés, bien que leur authenticité n’ait pas été confirmée par LEGO ou The Pokémon Company.