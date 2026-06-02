PlaySide et Fumi Games viennent de déployer la première mise à jour officielle pour Mouse: P.I. for Hire sur Nintendo Switch 2, identifiée sous la version 1.0.6. Ce correctif apporte une série de corrections de bugs et d’améliorations techniques, incluant notamment la résolution de plantages, de blocages de progression, de distorsions sonores dans les menus, ainsi que des problèmes affectant certaines quêtes secondaires. Les développeurs confirment par ailleurs qu’une mise à jour plus conséquente est en préparation, promettant des améliorations de qualité de vie, des correctifs supplémentaires et, de manière prioritaire, des optimisations de performances.
Les notes de patch détaillent l’ensemble des modifications apportées par cette version 1.0.6. Plusieurs problèmes de stabilité ont été corrigés, dont un plantage pouvant survenir lors du choix de la langue en chinois traditionnel au lancement du jeu ou dans les paramètres en jeu. Des ajustements ont également été réalisés sur certaines traductions en chinois simplifié pour en améliorer la précision. Un bug graphique dans le niveau The Reel Deal a été résolu : il empêchait la progression lorsque la distorsion de l’objectif était désactivée. Un problème de collision dans l’arène du mini-boss Mouseburg Opera a été corrigé pour éviter que les joueurs ne restent bloqués sur des éléments du décor. Dans le niveau Far Wetlands, une erreur de logique empêchant l’ouverture d’une porte marquée « Accès interdit pour l’instant » après l’élimination de tous les ennemis a été rectifiée. Les ennemis dans le niveau Quagmire bénéficient désormais d’une meilleure trajectoire pour éviter qu’ils ne s’accrochent aux portes ou à la géométrie des niveaux, ce qui pouvait causer des blocages. Les schémas de déplacement du boss final dans The Reel Deal ont été revus pour fluidifier l’affrontement.
D’autres corrections concernent des mécaniques de jeu spécifiques : l’animation de lancement de la D-Namite est désormais déclenchée de manière cohérente, et un bug empêchant occasionnellement les ennemis armés de fusils à pompe d’infliger des dégâts au joueur a été résolu. Un blocage dans le niveau Curdsville a été supprimé, et un problème empêchant l’acceptation des réassignations des commandes du contrôleur a été corrigé. Les joueurs peuvent désormais choisir de désactiver le suivi des données et des analyses directement dans le menu des paramètres, et non plus uniquement lors de la configuration initiale. Les effets sonores des curseurs, de la roue d’armes et des autres éléments de menu ne présentent plus de distorsions ou de bugs audio. La musique de fin de partie est désormais exclue lorsque l’option Désactiver la musique sous licence est activée.
Plusieurs problèmes de progression ont été résolus : la collecte d’un indice lors de la libération d’un policier emprisonné dans le niveau Clergy Row fonctionne désormais correctement, et les joueurs ne peuvent plus rester bloqués dans la séquence des six portes du niveau Tinsel Ave. ni dans certaines géométries du niveau Wallop Bay. Un bug faisant disparaître un personnage non-joueur de la quête secondaire Friends in Deep Places dans le niveau Fart Harbor a été corrigé, tout comme l’absence d’apparition d’un objet de quête dans ce même niveau pour Slugs in the Shell. Les processus en arrière-plan ont été améliorés lors de la fermeture du jeu, et la gestion des quêtes a été optimisée pour réduire les cas où un joueur se retrouve sans quête active et bloqué. La politique de confidentialité a été mise à jour dans le jeu, et un problème empêchant la collecte de plans, bloquant ainsi la quête secondaire Blueprint, please, a été résolu. De même, la disparition des emplois actifs après avoir terminé le niveau Far Wetlands, qui pouvait empêcher la progression, a été corrigée. Enfin, un bug persistant de mise à l’échelle des dégâts des armes entre les sessions a été supprimé.
Les développeurs précisent que cette mise à jour marque le premier correctif publié pour la version Switch 2 de Mouse: P.I. for Hire, un titre salué lors de sa sortie en avril. Une seconde mise à jour, plus importante, est annoncée pour les semaines à venir. Celle-ci inclura des améliorations de qualité de vie, des correctifs supplémentaires et, selon les termes des développeurs, des optimisations significatives des performances. Aucune date de sortie ni détail supplémentaire n’a encore été communiqué pour cette future mise à jour.
Corrections de bugs et améliorations
Correction d’un crash pouvant survenir si le joueur définissait la langue du jeu en chinois traditionnel, que ce soit au premier lancement ou dans les paramètres en cours de partie.
Affinement d’un petit nombre de traductions en chinois simplifié pour une meilleure précision.
Résolution d’un problème graphique dans « The Reel Deal » qui pouvait empêcher la progression du joueur en raison d’un écran noir lorsque la distorsion d’objectif était désactivée.
Correction d’un problème de collision dans l’arène du mini-boss « Mouseburg Opera » empêchant les joueurs de rester bloqués dans l’environnement.
Correction d’une erreur logique dans le niveau « Far Wetlands », où la porte « No Entry Yet » pouvait ne pas s’ouvrir après la défaite de tous les ennemis.
Amélioration du cheminement des ennemis dans le niveau « Quagmire » pour éviter qu’ils ne se coincent dans les portes et la géométrie des niveaux, ce qui pouvait bloquer la progression.
Amélioration des schémas de déplacement du boss final lors de l’affrontement dans « The Reel Deal ».
Garantie que l’animation de lancer de la D-Namite se déclenche de manière cohérente.
Correction d’un bug où les ennemis armés de fusils à pompe ne parvenaient parfois pas à infliger des dégâts au joueur.
Correction d’un blocage dans « Curdsville » qui empêchait certains joueurs de progresser.
Résolution d’un problème où les joueurs pouvaient se retrouver dans une boucle en essayant d’accepter les réaffectations des commandes.
Ajout de la possibilité pour les joueurs de refuser le suivi des données et des analyses statistiques dans le menu des paramètres, et pas seulement lors de l’intégration.
Les curseurs des paramètres, la roue d’armes et les autres éléments de menu n’ont plus d’effets sonores corrompus ou grinçants lors des interactions.
Ajout de la musique de fin de partie à l’exclusion lorsque le réglage « Désactiver la musique sous licence » est sur « Désactivé ».
Les joueurs peuvent désormais collecter correctement un indice en libérant le policier emprisonné dans le niveau « Clergy Row ».
Les joueurs ne pourront plus se bloquer sur la séquence des 6 portes dans le niveau « Tinsel Ave. ».
Les joueurs ne pourront plus rester coincés dans certaines géométries du niveau « Wallop Bay ».
Le PNJ de la quête secondaire « Friends in Deep Places » ne disparaîtra plus dans le niveau « Fart Harbor ».
L’objet de quête de « Slugs in the Shell » apparaîtra désormais correctement dans le niveau « Fart Harbor ».
Amélioration du nettoyage des processus en arrière-plan lors de la fermeture du jeu.
Amélioration de la gestion des quêtes pour réduire les cas où les joueurs peuvent se retrouver sans quête active et se trouver bloqués (softlock).
Mise à jour de la politique de confidentialité dans le jeu.
Résolution d’un problème où les plans ne pouvaient pas être collectés, empêchant le joueur de terminer la quête secondaire « Blueprint, please ».
Correction d’un problème où les « Missions actives » disparaissaient après avoir terminé « Far Wetlands », bloquant ainsi la progression du joueur.
Résolution d’un problème où les dégâts évolutifs des armes persistaient d’une session de jeu à l’autre.
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