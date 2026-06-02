PlaySide et Fumi Games viennent de déployer la première mise à jour officielle pour Mouse: P.I. for Hire sur Nintendo Switch 2, identifiée sous la version 1.0.6. Ce correctif apporte une série de corrections de bugs et d’améliorations techniques, incluant notamment la résolution de plantages, de blocages de progression, de distorsions sonores dans les menus, ainsi que des problèmes affectant certaines quêtes secondaires. Les développeurs confirment par ailleurs qu’une mise à jour plus conséquente est en préparation, promettant des améliorations de qualité de vie, des correctifs supplémentaires et, de manière prioritaire, des optimisations de performances.

Les notes de patch détaillent l’ensemble des modifications apportées par cette version 1.0.6. Plusieurs problèmes de stabilité ont été corrigés, dont un plantage pouvant survenir lors du choix de la langue en chinois traditionnel au lancement du jeu ou dans les paramètres en jeu. Des ajustements ont également été réalisés sur certaines traductions en chinois simplifié pour en améliorer la précision. Un bug graphique dans le niveau The Reel Deal a été résolu : il empêchait la progression lorsque la distorsion de l’objectif était désactivée. Un problème de collision dans l’arène du mini-boss Mouseburg Opera a été corrigé pour éviter que les joueurs ne restent bloqués sur des éléments du décor. Dans le niveau Far Wetlands, une erreur de logique empêchant l’ouverture d’une porte marquée « Accès interdit pour l’instant » après l’élimination de tous les ennemis a été rectifiée. Les ennemis dans le niveau Quagmire bénéficient désormais d’une meilleure trajectoire pour éviter qu’ils ne s’accrochent aux portes ou à la géométrie des niveaux, ce qui pouvait causer des blocages. Les schémas de déplacement du boss final dans The Reel Deal ont été revus pour fluidifier l’affrontement.

D’autres corrections concernent des mécaniques de jeu spécifiques : l’animation de lancement de la D-Namite est désormais déclenchée de manière cohérente, et un bug empêchant occasionnellement les ennemis armés de fusils à pompe d’infliger des dégâts au joueur a été résolu. Un blocage dans le niveau Curdsville a été supprimé, et un problème empêchant l’acceptation des réassignations des commandes du contrôleur a été corrigé. Les joueurs peuvent désormais choisir de désactiver le suivi des données et des analyses directement dans le menu des paramètres, et non plus uniquement lors de la configuration initiale. Les effets sonores des curseurs, de la roue d’armes et des autres éléments de menu ne présentent plus de distorsions ou de bugs audio. La musique de fin de partie est désormais exclue lorsque l’option Désactiver la musique sous licence est activée.

Plusieurs problèmes de progression ont été résolus : la collecte d’un indice lors de la libération d’un policier emprisonné dans le niveau Clergy Row fonctionne désormais correctement, et les joueurs ne peuvent plus rester bloqués dans la séquence des six portes du niveau Tinsel Ave. ni dans certaines géométries du niveau Wallop Bay. Un bug faisant disparaître un personnage non-joueur de la quête secondaire Friends in Deep Places dans le niveau Fart Harbor a été corrigé, tout comme l’absence d’apparition d’un objet de quête dans ce même niveau pour Slugs in the Shell. Les processus en arrière-plan ont été améliorés lors de la fermeture du jeu, et la gestion des quêtes a été optimisée pour réduire les cas où un joueur se retrouve sans quête active et bloqué. La politique de confidentialité a été mise à jour dans le jeu, et un problème empêchant la collecte de plans, bloquant ainsi la quête secondaire Blueprint, please, a été résolu. De même, la disparition des emplois actifs après avoir terminé le niveau Far Wetlands, qui pouvait empêcher la progression, a été corrigée. Enfin, un bug persistant de mise à l’échelle des dégâts des armes entre les sessions a été supprimé.

Les développeurs précisent que cette mise à jour marque le premier correctif publié pour la version Switch 2 de Mouse: P.I. for Hire, un titre salué lors de sa sortie en avril. Une seconde mise à jour, plus importante, est annoncée pour les semaines à venir. Celle-ci inclura des améliorations de qualité de vie, des correctifs supplémentaires et, selon les termes des développeurs, des optimisations significatives des performances. Aucune date de sortie ni détail supplémentaire n’a encore été communiqué pour cette future mise à jour.

Corrections de bugs et améliorations