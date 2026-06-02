Star Fox, sorti originellement sous le nom de Lylat Wars (1997) sur Nintendo 64 fait son retour sur Nintendo Switch 2. Nous avons eu la chance d’être invités par le développeur japonais pour découvrir l’équipe Star Fox dans ce nouvel écrin. Alors que le jeu sort le 25 juin 2026 sur l’eShop comme en physique à cinquante et soixante euros, quels enseignements peut-on tirer de notre voyage spatial ? Voici notre preview !
Un remake qui promet…
Avant-propos : comme toujours pour chaque preview, nous vous informons que nous n’avons fait qu’un petit passage sur le titre, et ce n’est bien sûr pas assez pour vous donner un avis définitif. Notre preview n’est qu’indicative.
Dès nos premières minutes sur Star Fox, il y a une chose qui nous a sauté aux yeux d’emblée : le jeu est magnifique. Visuellement, les nombreuses cinématiques étaient splendides. Le design des personnages, avec la direction artistique si particulière, donne un ton unique à la franchise qui capte le joueur immédiatement.
Pour cette preview, nous avons pu voir l’entraînement, le mode classique (seul ou en coopération) ainsi que le mode bataille. Pour ceux qui, comme le rédacteur de la preview, découvrent le jeu pour la première fois, Star Fox est un rail shooter. À bord de notre vaisseau, nous avançons automatiquement vers l’avant en esquivant (ou détruisant) les nombreux dangers qui se trouvent sur notre passage. Nous incarnons l’équipe Star Fox, des sortes de mercenaires qui sont missionnés pour sauver le monde.
À la manette pro, la prise en main est rapide et nous comprenons les commandes au bout de quelques minutes. Nous pouvons nous déplacer de droite à gauche pour éviter les obstacles, mais nous pouvons aussi accélérer, freiner, faire des tonneaux et des demi-tours afin d’esquiver les tirs ennemis. La plupart de ces mouvements nécessitent de l’énergie. Cette dernière se recharge assez rapidement, mais il faut tout de même rester sur nos gardes afin de terminer les niveaux en se prenant le moins de dégâts possible (et en évitant que nos alliés prennent des coups).
Pour se battre, nous pouvons tirer un laser qui peut aussi bien se lancer en petites salves qu’être chargé en un puissant missile à tête chercheuse. Nous avons aussi des bombes en quantité limitée qui permettent de faire de lourds dégâts de zone.
Les dangers sont nombreux sur notre route. Il faut déjà esquiver le décor qui s’écroule parfois devant nos yeux, mais nous devons aussi tuer les ennemis qui veulent notre peau (et celle de nos coéquipiers). Chaque ennemi est différent, et si certains sont statiques, d’autres viendront dans notre dos pour essayer de profiter de notre manque de concentration.
En plus des longues phases de rail shooter, le jeu propose aussi des phases d’arène dans lesquelles nous allons devoir nous battre dans des zones délimitées, souvent contre des boss. Dans ces passages, nous continuons d’avancer automatiquement mais nous pouvons aussi faire demi-tour pour poursuivre des ennemis souvent gênants.
Le jeu en solo, en tout cas les trois premières missions vues, est intéressant. Il arrive à actualiser un genre assez niche et à le rendre attractif à l’aide de magnifiques cinématiques. L’ajout de plusieurs modes de difficulté ouvre d’ailleurs la porte à tous les profils.
Des cinématiques sublimes qui font plaisir aux yeux
La campagne peut se faire seul mais aussi en coopération. Ce mode nous demande, un peu à l’image de Mario Kart: Double Dash!!, de séparer les tâches. Un joueur va s’occuper de la conduite du vaisseau alors que l’autre s’occupe de la visée. La prise en main diffère totalement du mode solo et il faut un sacré temps d’adaptation pour réapprendre des tâches pourtant évidentes.
La coopération fonctionne avec un Joy-Con par joueur. L’un utilise le très sensible mode souris pour tirer sur tout ce qui bouge alors que l’autre conduit avec le joystick et les quatre touches fléchées. Ce mode a un potentiel, même si en l’état, nous avons eu des difficultés à apprécier l’expérience. C’est un mode qui nécessite une communication et quelqu’un de confiance à ses côtés, et les conditions de la preview n’étaient pas idéales pour découvrir ce style de gameplay. Nous sommes cependant sûrs qu’avec un membre de sa famille, un ami ou son/sa partenaire à ses côtés, les choses peuvent être totalement différentes.
Nous avons terminé la session de jeu avec un mode bataille dans lequel nous nous affrontons dans des combats en arène 4 vs. 4. Dans les options choisies par Nintendo (il paraît qu’il y en a d’autres), notre équipe devait gagner le plus de points pour remporter la victoire. Nous gagnons des points en récupérant des zones (comme une capture de drapeau), mais aussi en tuant les adversaires et quelques vaisseaux de bots qui traînent çà et là.
Nous pouvons récupérer des bonus qui peuvent changer le cours de la bataille. Ces bonus, souvent âprement disputés par les joueurs, permettent par exemple de tirer un énorme laser ou encore de se téléporter un peu plus loin pour éviter les coups.
À la fin du chronomètre, nous pouvons voir les résultats et la contribution des uns et des autres. Chaque joueur reçoit un ou plusieurs badges en fonction de ce qu’il a apporté à l’équipe, avec bien sûr le magnifique badge du meilleur joueur qui a réconforté notre égo après le mode coopération compliqué.
Nous avons aussi vu l’utilisation de la caméra, option annexe mais aussi amusante. Hormis pour les joueurs possédant des lunettes (comme nous) qui voient leur personnage cligner des yeux intempestivement, la détection fonctionne merveilleusement bien. Il est très amusant de jouer avec cette caméra qui imite notre mouvement, même quand nous tirons la langue !
De notre point de vue de néophyte, Star Fox semble être une belle surprise. Le titre réussit à attirer un public, qui, comme nous, n’est pas forcément attiré par les rail shooters. Son gameplay est agréable manette en main, et la diversité des modes nous promet une belle durée de vie. Il existe par ailleurs plusieurs chemins qui permettent notamment d’avoir des boss alternatifs, ce qui laisse entrevoir une belle rejouabilité.
Les joueurs qui ont déjà connu l’opus sur Nintendo 64 ou bien le remake sur Nintendo 3DS ont de grandes chances d’apprécier ce nouveau remake. L’amélioration graphique est saisissante, et la bande-son est impeccable. Les musiques iconiques du jeu rugissent avec plaisir, surtout avec le casque dans les oreilles. Plus généralement, nous sentons manette en main la volonté de Nintendo d’offrir un remake ambitieux pour satisfaire tous les publics possibles.
Bien sûr, quelques points restent encore en suspens après cette toute petite session, comme le contenu du mode bataille, les modes défis, et bien sûr la coopération. Mais en tout cas, de ce que nous avons vu, Nintendo fait son maximum pour réactualiser sa licence.
Premières impressions
En faisant du neuf avec du vieux, Nintendo tient peut-être là son nouveau must have pour la Nintendo Switch 2. Les graphismes sont sublimes, avec de nombreuses cinématiques, la bande-son fait plaisir aux oreilles, et le gameplay est accessible avec un contenu (qui semble) généreux. Nous attendons toujours de voir sur la durée, mais ce Star Fox promet déjà beaucoup.
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