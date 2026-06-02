Star Fox, sorti originellement sous le nom de Lylat Wars (1997) sur Nintendo 64 fait son retour sur Nintendo Switch 2. Nous avons eu la chance d’être invités par le développeur japonais pour découvrir l’équipe Star Fox dans ce nouvel écrin. Alors que le jeu sort le 25 juin 2026 sur l’ eShop comme en physique à cinquante et soixante euros, quels enseignements peut-on tirer de notre voyage spatial ? Voici notre preview !

Avant-propos : comme toujours pour chaque preview, nous vous informons que nous n’avons fait qu’un petit passage sur le titre, et ce n’est bien sûr pas assez pour vous donner un avis définitif. Notre preview n’est qu’indicative.

Dès nos premières minutes sur Star Fox, il y a une chose qui nous a sauté aux yeux d’emblée : le jeu est magnifique. Visuellement, les nombreuses cinématiques étaient splendides. Le design des personnages, avec la direction artistique si particulière, donne un ton unique à la franchise qui capte le joueur immédiatement.

Pour cette preview, nous avons pu voir l’entraînement, le mode classique (seul ou en coopération) ainsi que le mode bataille. Pour ceux qui, comme le rédacteur de la preview, découvrent le jeu pour la première fois, Star Fox est un rail shooter. À bord de notre vaisseau, nous avançons automatiquement vers l’avant en esquivant (ou détruisant) les nombreux dangers qui se trouvent sur notre passage. Nous incarnons l’équipe Star Fox, des sortes de mercenaires qui sont missionnés pour sauver le monde.

À la manette pro, la prise en main est rapide et nous comprenons les commandes au bout de quelques minutes. Nous pouvons nous déplacer de droite à gauche pour éviter les obstacles, mais nous pouvons aussi accélérer, freiner, faire des tonneaux et des demi-tours afin d’esquiver les tirs ennemis. La plupart de ces mouvements nécessitent de l’énergie. Cette dernière se recharge assez rapidement, mais il faut tout de même rester sur nos gardes afin de terminer les niveaux en se prenant le moins de dégâts possible (et en évitant que nos alliés prennent des coups).

Pour se battre, nous pouvons tirer un laser qui peut aussi bien se lancer en petites salves qu’être chargé en un puissant missile à tête chercheuse. Nous avons aussi des bombes en quantité limitée qui permettent de faire de lourds dégâts de zone.

Les dangers sont nombreux sur notre route. Il faut déjà esquiver le décor qui s’écroule parfois devant nos yeux, mais nous devons aussi tuer les ennemis qui veulent notre peau (et celle de nos coéquipiers). Chaque ennemi est différent, et si certains sont statiques, d’autres viendront dans notre dos pour essayer de profiter de notre manque de concentration.

En plus des longues phases de rail shooter, le jeu propose aussi des phases d’arène dans lesquelles nous allons devoir nous battre dans des zones délimitées, souvent contre des boss. Dans ces passages, nous continuons d’avancer automatiquement mais nous pouvons aussi faire demi-tour pour poursuivre des ennemis souvent gênants.

Le jeu en solo, en tout cas les trois premières missions vues, est intéressant. Il arrive à actualiser un genre assez niche et à le rendre attractif à l’aide de magnifiques cinématiques. L’ajout de plusieurs modes de difficulté ouvre d’ailleurs la porte à tous les profils.