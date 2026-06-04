Le jeu Denshattack connaît un report de sa date de sortie initialement prévue pour le 17 juin 2026. Les développeurs ont annoncé que le titre serait désormais disponible le 15 juillet 2026 sur Nintendo Switch 2 et d’autres plateformes.

L’équipe derrière le projet n’a pas détaillé les raisons précises de ce délai, mais a simplement indiqué vouloir s’assurer que le jeu soit « le meilleur possible » avant sa commercialisation. Cette décision intervient alors que le développement approchait de sa phase finale, laissant supposer que des ajustements techniques ou créatifs ont nécessité un temps supplémentaire.

Denshattack se présente comme un jeu d’action acrobatique centré sur la conduite de trains personnalisables dans un univers japonais dystopique. Le joueur incarne un pilote cherchant à renverser la corporation Miraidō, contrôlant des villes scellées sous dômes à travers le pays. Le gameplay repose sur des mécaniques de flip, kickflip et grind, permettant d’enchaîner des figures aériennes pour accumuler des points et améliorer son score.

L’aventure se déroule à travers plusieurs régions du Japon, des campagnes de Kyushu aux métropoles comme Osaka et Tokyo, en passant par les neiges de Hokkaido. Chaque zone propose des défis spécifiques et des règles à maîtriser, tandis que le joueur progresse d’un statut de débutant à celui d’expert. La personnalisation du train, depuis son apparence jusqu’à ses capacités, joue un rôle central dans l’expérience.

Le jeu met en scène une opposition face à une variété de boss aux designs variés, allant de mecha magical girls à des châteaux mobiles, en passant par des vers mécaniques et une armée de Denshattackers. Ces affrontements deviennent plus complexes à mesure que le joueur avance dans l’histoire, exigeant une maîtrise accrue des mécaniques de pilotage.