Nintendo a officiellement confirmé que les futurs modèles de Nintendo Switch 2 destinés au marché européen intégreront des batteries remplaçables par l’utilisateur, conformément aux nouvelles réglementations de l’Union européenne. Cette modification, nécessaire pour se conformer au règlement (UE) 2023/1542 sur les batteries et déchets de batteries, prendra effet à partir du 18 février 2027.

Selon un communiqué publié sur le site européen de Nintendo, la marque prépare des versions spécifiques du Switch 2 pour répondre à ces exigences. Ces modèles, identifiables par un numéro de modèle unique et le code « OSM » apposé sur l’emballage, seront commercialisés dès février 2027. Aucune autre modification majeure n’est prévue pour ces versions, qui devraient conserver une apparence similaire aux modèles existants.

Cette annonce fait suite à un rapport publié en mars 2026 par le média japonais Nikkei, révélant que Nintendo travaillait sur une révision du Switch 2 pour se conformer aux règles européennes. Le règlement impose désormais que les batteries intégrées aux appareils électroniques vendus dans l’UE soient facilement remplaçables par les utilisateurs sans nécessiter de démontage complexe.

Nintendo précise que ses produits sont déjà conformes aux exigences environnementales, notamment en matière de recyclage et de récupération des batteries, et collabore avec les institutions régionales pour garantir une gestion durable des déchets électroniques. La marque souligne également que cette mise à jour s’inscrit dans une démarche plus large visant à réduire l’impact environnemental des batteries, en limitant l’utilisation de métaux dangereux et en améliorant leur traçabilité.

Cette évolution rappelle une précédente révision du Nintendo Switch original en 2019, qui avait introduit une batterie améliorée et corrigé une faille de sécurité dans le chipset Nvidia, sans modification visible de l’appareil. Ainsi, cette adaptation du Switch 2 s’inscrit dans une stratégie de mises à jour discrètes mais nécessaires pour répondre aux normes réglementaires.