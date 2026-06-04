Sumo Digital, studio britannique lauréat d’un BAFTA et connu pour ses titres comme LittleBigPlanet 3 et Sackboy: A Big Adventure, annonce Spyder: Agent 8, une aventure d’espionnage destinée à un public familial. Le jeu sera disponible prochainement en version digitale exclusive sur Nintendo Switch, sans précision de date de sortie pour l’instant.

L’histoire se déroule dans un univers rétro-futuriste inspiré des années 1970, où le joueur incarne Agent 8, présenté comme le plus petit et le plus adorable des robots-araignées super-espions au monde. Ce personnage est construit par l’agence d’espionnage britannique S.A.F.E. à l’aide d’une technologie expérimentale, conçue spécifiquement pour des missions top secrètes. Grâce à des ventouses adhésives, Agent 8 peut se déplacer sur n’importe quelle surface, y compris à l’envers, ce qui lui permet d’accéder à des zones autrement inaccessibles.

La trame narrative met en avant une mission principale : empêcher l’organisation maléfique S.I.N. de provoquer des catastrophes à l’échelle mondiale. Les niveaux proposent des objectifs variés, allant du sauvetage d’astronautes à la sabotage d’un sous-marin ou à l’arrêt d’un train en fuite. Chaque mission est conçue à l’échelle d’un espion miniature, exigeant de la part du joueur une approche discrète et stratégique pour contourner les obstacles et éviter la détection.

Le gameplay repose sur un système de déplacement en araignée, permettant de ramper sur les murs, les plafonds et les sols, tandis que la caméra suit les mouvements de manière fluide. Cette mécanique centrale s’accompagne d’une série de gadgets utilisables pour progresser dans les niveaux. Parmi les outils disponibles figurent un chalumeau pour découper des panneaux et un grappin à toile permettant de franchir des espaces vides. Ces équipements s’intègrent dans une approche globale axée sur la résolution d’énigmes environnementales, où le joueur doit pousser, tirer ou lancer des objets pour ouvrir des passages secrets, déclencher des mécanismes ou découvrir des éléments cachés.

L’ambiance visuelle du jeu s’inspire directement des films d’espionnage des années 1970, avec des graphismes colorés et détaillés qui donnent vie à chaque mission. L’accent est mis sur une esthétique rétro, renforcée par une direction artistique soignée visant à recréer l’atmosphère des productions de l’époque. Le jeu propose également une fonctionnalité appelée « Spider Vision », qui permet au joueur de contrôler la caméra ou de la laisser suivre automatiquement les déplacements d’Agent 8, offrant une expérience de déplacement fluide et immersive.

En termes de contenu, Spyder: Agent 8 inclut des mécaniques de rejouabilité, encourageant les joueurs à explorer chaque niveau sous différents angles pour découvrir des trésors cachés, des collectibles et des succès à débloquer. Cette approche vise à prolonger l’expérience de jeu au-delà de la simple complétion des missions principales, en incitant à une exploration minutieuse des environnements.