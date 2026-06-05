Lors de l’annonce de la sortie d’une démo sur Steam, il a été confirmé que Desolus, le nouveau titre de Mark J. Mayers – connu pour avoir créé Outer Wilds – arrivera sur Nintendo Switch 2 au cours du troisième trimestre 2026.

Desolus se présente comme une aventure en puzzle à la première personne où les joueurs relèvent des défis inspirés des œuvres d’Escher, en utilisant des trous noirs pour voyager entre le passé et le futur. L’objectif est de restaurer l’intégrité architecturale d’un monde fracturé et de sauver une ville gothique en pleine dévastation.

Le jeu plonge les joueurs dans l’exploration de la ville de Desolus, frappée par un cataclysme dévastateur. Les énigmes architecturales, à la fois artistiques et complexes, s’étendent sur plusieurs dimensions temporelles. Les joueurs doivent collaborer avec un gardien mystérieux et son alter ego pour percer une narration angoissante et empêcher l’anéantissement total de la ville.

Les mécaniques de jeu reposent sur la manipulation de trous noirs pour déplacer des éléments comme des escaliers, des portes ou des ruines entre les différentes versions de Desolus. Les joueurs devront faire preuve d’un raisonnement spatial aiguisé pour restructurer les parcours et naviguer dans une métropole non linéaire, où la réalité se déforme et le temps devient instable.

Une démo récente sur Steam permet aux joueurs de progresser plus avant dans le Mirrored Garden, où des énigmes plus avancées peuvent être résolues en maîtrisant les mécaniques de miroir et de déplacement dimensionnel.

Desolus sera disponible sur Nintendo Switch 2 en Q3 2026, avec une prise en charge linguistique étendue. Le jeu proposera les langues suivantes : anglais, japonais, français, italien, allemand, russe, chinois (simplifié et traditionnel), néerlandais, coréen, espagnol (Espagne et Amérique latine), portugais (Brésil et Portugal), bulgare, tchèque, danois, finnois, grec, hongrois, indonésien, norvégien, polonais, roumain, suédois, thaï, turc, ukrainien et vietnamien.

Créé par Mark J. Mayers, déjà à l’origine de Outer Wilds et Manifold Garden, Desolus a été sélectionné pour plusieurs festivals et a notamment été exposé au Smithsonian American Art Museum.