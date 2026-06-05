Bandai Namco a officiellement confirmé que la version Elden Ring: Tarnished Edition pour la Nintendo Switch 2 sortira le 28 août 2025. Aujourd’hui, de nouvelles séquences de gameplay ont été dévoilées, offrant un aperçu concret des performances et des améliorations apportées à cette adaptation tant attendue.

Ces nouvelles images mettent en lumière le travail réalisé par FromSoftware pour adapter Elden Ring aux capacités techniques de la Nintendo Switch 2. Le portage initial avait suscité des critiques concernant des problèmes de performance notables, notamment des baisses de FPS et des temps de chargement prolongés. Face à ces retours, FromSoftware a pris la décision de retarder la sortie afin d’affiner l’optimisation du jeu, garantissant ainsi une expérience plus fluide et fidèle à l’expérience originale.

Les séquences dévoilées aujourd’hui montrent des environnements détaillés, des animations fluides et une gestion améliorée des effets visuels, suggérant que les efforts d’optimisation portent leurs fruits. Bien que les détails techniques précis (résolution, taux de rafraîchissement, etc.) n’aient pas encore été communiqués officiellement, ces images laissent entrevoir une version qui tire pleinement parti des spécifications de la Nintendo Switch 2, notamment son processeur plus puissant et sa mémoire accrue.

Elden Ring: Tarnished Edition promet de conserver l’essence du chef-d’œuvre de FromSoftware, avec ses combats exigeants, son monde ouvert immersif et ses défis épiques. Cette adaptation sur Nintendo Switch 2 représente une opportunité pour les joueurs de découvrir ou redécouvrir l’un des RPG d’action les plus acclamés de ces dernières années, sur une plateforme portable haut de gamme. Les nouvelles séquences devraient rassurer les fans quant à la qualité finale du port, tout en confirmant que FromSoftware a su répondre aux attentes malgré les défis techniques initiaux.