Le studio Ephemera Games a officiellement annoncé Kernel Hearts, un jeu d’action-RPG roguelike en coopération multijoueur, dont la sortie sur Nintendo Switch 2 est prévue pour septembre 2026. Cette révélation s’accompagne d’un nouveau trailer, offrant un premier aperçu des mécaniques de jeu et de l’univers sombre et unique de cette production.

Kernel Hearts plonge les joueurs dans une aventure où quatre héroïnes magiques, membres de l’unité d’élite M.A.H.O.U (une force de combat composée d’androïdes aux pouvoirs surnaturels), doivent escalader la mythique Tour de Babel pour affronter et vaincre un dieu, dans le but de sauver un monde au bord de l’extinction. L’histoire se déroule dans un univers post-apocalyptique, noyé sous les cendres, où l’humanité ne survit plus que dans les derniers bastions de résistance. Chaque partie commence à la base de la Tour, et les joueurs doivent gravir les étages en combattant des ennemis toujours plus puissants, tout en affrontant des gardiens de domaine à chaque niveau.

Un mélange explosif d’action et de roguelike

Kernel Hearts se distingue par son mélange audacieux de gameplay d’action-RPG et de mécaniques roguelike, le tout en coopération jusqu’à quatre joueurs. Le jeu mise sur un système de combat dynamique où la coordination des attaques, des sorts et des mouvements est essentielle pour déclencher des combos dévastateurs et terrasser des ennemis bibliques. Chaque niveau se termine par un affrontement contre un boss redoutable, gardien du domaine, nécessitant stratégie et réactivité.

L’univers du jeu est particulièrement sombre et ambitieux : les joueurs incarnent des magical girls (jeunes filles magiques) dotées de pouvoirs technomagiques, mais dont la mission est de détrôner un dieu pour sauver le monde. Ce thème audacieux, combiné à une esthétique mêlant technologie et magie, donne naissance à une narration riche et immersive, où chaque décision compte dans la quête de survie de l’humanité.

Fonctionnalités clés de Kernel Hearts

🔥 Un système de progression unique

Ascension vers la destruction ultime : À chaque partie, les joueurs peuvent débloquer des compétences temporaires qui renforcent leurs attaques, sorts et mouvements. Ces capacités permettent de créer des combos dévastateurs pour vaincre les ennemis et les boss de chaque étage.

: À chaque partie, les joueurs peuvent débloquer des qui renforcent leurs attaques, sorts et mouvements. Ces capacités permettent de créer des combos dévastateurs pour vaincre les ennemis et les boss de chaque étage. Équipement et personnalisation poussée : Après chaque tentative (même en cas d’échec), les joueurs retournent à un laboratoire situé en périphérie du dernier bastion humain. Ils peuvent y dépenser les récompenses accumulées pour déverrouiller et équiper jusqu’à 256 Ko de puces électroniques sur leur unité M.A.H.O.U.OS . Cette personnalisation permet d’adapter son style de jeu, que ce soit en privilégiant l’attaque, la défense ou la mobilité.

: Après chaque tentative (même en cas d’échec), les joueurs retournent à un situé en périphérie du dernier bastion humain. Ils peuvent y dépenser les récompenses accumulées pour sur leur unité . Cette personnalisation permet d’adapter son style de jeu, que ce soit en privilégiant l’attaque, la défense ou la mobilité. Transformations magiques : La Tour de Babel est maudite, et plus les joueurs passent de temps dans une zone, plus les ennemis deviennent puissants. En exploitant l’énergie de la Tour, ils peuvent dissiper la malédiction et se transformer brièvement en leur forme magique ultime, déclenchant des attaques dévastatrices contre leurs adversaires.

🤝 Coopération et synergie