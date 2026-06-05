Un nouveau jeu Hot Wheels développé par Milestone est officiellement attendu pour le 24 septembre 2026. Le titre, intitulé Hot Wheels Infinite Rush, marque le retour du studio italien sur la franchise après trois ans d’absence, le dernier opus développé par Milestone étant Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged, sorti en 2023.

Un trailer de gameplay a fuité prématurément avant l’événement, offrant un premier aperçu des mécaniques et de l’environnement du jeu. D’une durée d’une minute et trente secondes, la vidéo met en avant des séquences en in-engine illustrant un monde ouvert dédié aux courses de voitures. Le trailer présente une variété de véhicules, de pistes et de décors, ainsi qu’une silhouette imposante rappelant la forme de King Kong, suggérant la présence d’un élément de taille inhabituelle dans l’univers du jeu. Après sa publication accidentelle sur la chaîne YouTube d’EB Games Australia, le trailer a été retiré.

Hot Wheels Infinite Rush s’annonce comme une expérience de course se déroulant dans un environnement ouvert, permettant aux joueurs de naviguer librement pour des sessions de joyrides. Bien que les détails précis sur les modes de jeu et les fonctionnalités multijoueur n’aient pas encore été dévoilés, le titre promet de s’appuyer sur l’héritage de la série Hot Wheels Unleashed, connue pour ses courses dynamiques et ses véhicules personnalisables. Milestone, studio spécialisé dans les jeux de course, avait déjà marqué la franchise avec des titres acclamés pour leur accessibilité et leur côté arcade, une approche qui pourrait se retrouver dans cette nouvelle itération.

Le jeu sera disponible sur plusieurs plateformes, dont la Nintendo Switch 2, la PlayStation 5, la Xbox Series X/S et PC, confirmant ainsi une sortie multi-système. Le prix de lancement a été fixé à 49,99 dollars américains, un tarif positionné dans la fourchette des jeux accessibles, comparable à des productions comme Star Wars: Outlaws ou Company of Heroes 3, et en dessous des standards des grands AAA récents. Ce choix tarifaire pourrait s’avérer stratégique dans un mois de septembre 2026 déjà très dense en sorties majeures, où la visibilité des titres pourrait être affectée par une concurrence accrue.

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