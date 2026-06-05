Electronic Arts a confirmé que Madden NFL 27 prendra en charge 60 images par seconde sur Nintendo Switch 2, une première pour la série sur cette plateforme. Le jeu proposera deux modes graphiques distincts, offrant aux joueurs un choix entre qualité visuelle et fluidité de gameplay.

Dans un article de blog récemment publié, EA a détaillé les deux options disponibles pour Madden NFL 27 sur Nintendo Switch 2. Le mode Visual Pro promet « la meilleure qualité visuelle possible pour l’expérience de jeu », bien que l’éditeur n’ait pas précisé le nombre d’images par seconde exact. Selon les informations disponibles, il est peu probable que ce mode dépasse 30 FPS.

Le mode Performance Pro, en revanche, permettra aux joueurs d’atteindre 60 FPS, une amélioration significative par rapport à l’édition précédente. Cette option répond directement aux attentes des utilisateurs en matière de fluidité, notamment en mode portable où la réactivité est cruciale.

L’arrivée de Madden NFL 27 sur Nintendo Switch 2 marque le retour de la série sur les plateformes Nintendo après plusieurs années d’absence, la dernière apparition datant de l’ère Wii U. Madden NFL 26, sorti l’année dernière sur Switch 2, avait introduit un mode performance via une mise à jour post-lancement, mais celui-ci était limité à 40 FPS en mode portable. La possibilité d’atteindre 60 FPS avec Madden NFL 27 représente donc une progression notable pour les joueurs.

Madden NFL 27 sortira sur Nintendo Switch 2 le 13 août 2026.