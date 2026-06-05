Une fiche eShop révèle que Minecraft Dungeons 2 arrivera sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 le 29 septembre 2026. L’annonce officielle du jeu avait déjà confirmé son arrivée sur ces deux consoles, et cette fiche précise désormais la date exacte de sa sortie.

Le titre propose aux joueurs de revenir dans l’univers de Minecraft Dungeons à travers une nouvelle aventure en action-RPG. Un nouveau danger se prépare à s’abattre sur le monde, menaçant de semer le chaos. Les joueurs sont invités à incarner un héros et à affronter les forces du mal dans un scénario où l’enjeu est de sauver le monde d’une crise sans précédent.