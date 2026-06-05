Moon Studios a officiellement annoncé que No Rest for the Wicked, son action-RPG sombre et painterly, sortira sur Nintendo Switch 2, sans pour autant préciser de date de sortie. Cette confirmation intervient après plusieurs mois de teasing autour du jeu, qui était initialement prévu pour une sortie en octobre 2026 sur PC et PlayStation 5. Contrairement à ces plateformes, la version Switch 2 ne bénéficiera pas d’un lancement simultané.

No Rest for the Wicked se présente comme un mélange de narration sombre, de gameplay inspiré des soulslike et de mécaniques RPG. Les joueurs incarnent un Cerim, membre d’un ordre sacré doté de pouvoirs mystérieux, dont la mission est d’éradiquer la Pestilence, une ancienne peste ravageant l’île d’Isola Sacra. Ce monde, déjà marqué par des bouleversements politiques et la mort, offre aux joueurs la possibilité de collecter et de fabriquer des armes, des objets, ainsi que d’améliorer leur personnage et leur foyer personnel. L’aventure s’inscrit dans une épopée sanglante où le joueur doit jouer un rôle clé pour tenter de sauver ce monde en déclin.

Dans un échange sur les réseaux sociaux, Thomas Mahler, CEO et directeur créatif de Moon Studios, a répondu aux interrogations concernant l’absence de lancement simultané sur Xbox et Nintendo Switch 2. Il a d’abord écarté toute rumeur d’accord d’exclusivité, précisant que l’équipe avait passé plusieurs mois à évaluer les exigences techniques nécessaires pour livrer le jeu à la qualité attendue sur chaque plateforme. Selon lui, les versions PC, Steam Deck et PS5 sont prêtes pour une sortie en octobre 2026, tandis que les versions Xbox Series X/S et Switch 2 nécessitent des optimisations supplémentaires en raison de leurs contraintes matérielles, notamment un budget mémoire plus limité.

Mahler a expliqué que No Rest for the Wicked simule en permanence un monde vivant en arrière-plan, chargeant et déchargeant d’importantes quantités de données en temps réel. Chaque mégaoctet compte dans ce processus, ce qui rend les optimisations pour les plateformes comme la Xbox Series S et la Nintendo Switch 2 particulièrement complexes. Le studio, connu pour ses ports soignés comme les deux jeux Ori sur Nintendo Switch à 60 FPS sans compromis, a réaffirmé sa volonté de ne pas livrer de versions médiocres. Ces optimisations prennent du temps, mais l’objectif reste inchangé : offrir une expérience de qualité sur toutes les plateformes où le jeu sera disponible.

Le jeu est sorti en accès anticipé sur PC en octobre 2024, et lors du PlayStation State of Play de cette semaine, il a été annoncé que la version 1.0 complète arrivera sur PS5 en octobre 2026. Moon Studios a également confirmé que cette version 1.0 sortira simultanément sur Steam, tandis que les dates de sortie pour les versions Xbox Series X/S et Nintendo Switch 2 restent à déterminer. Sur le serveur Discord officiel du jeu, un utilisateur a questionné l’absence de sortie Xbox en octobre, à laquelle Mahler a répondu que l’optimisation pour la Xbox Series S posait des défis majeurs. Il a précisé que le jeu serait finalement disponible sur ces plateformes, mais après des optimisations poussées pour la Switch 2 et la Xbox.

Cette situation n’est pas nouvelle pour Moon Studios, qui avait déjà évoqué une priorité donnée à la PlayStation 5 dans le passé. En juillet 2024, Mahler avait indiqué que, compte tenu des conditions du marché, le studio pourrait se concentrer initialement sur la PS5, et éventuellement sur la Switch 2, avant d’aborder les discussions avec Microsoft pour une sortie sur Xbox. Il avait justifié cette approche par le fait que la PS5 compte davantage d’utilisateurs, ce qui permet de toucher un public plus large avec les ressources limitées d’un studio indépendant. Il avait également souligné que le portage sur Xbox implique de prendre en charge à la fois la Series X et la Series S, ce qui nécessite davantage de temps d’optimisation par rapport à la PS5 et à sa version Pro.

Mahler avait également répondu à des critiques suggérant que ses commentaires pouvaient être interprétés comme une forme de pression envers Microsoft. Il avait alors clarifié que l’objectif était de livrer No Rest for the Wicked rapidement sur la plateforme la plus utilisée, tout en garantissant un niveau de qualité élevé. Pour un studio indépendant de la taille de Moon Studios, réaliser un port console à la hauteur de leurs standards représente une tâche complexe qui demande des ressources importantes. Le studio continue d’évaluer les meilleures stratégies pour soutenir les fonctionnalités des plateformes Xbox et Nintendo de manière optimale, en collaboration avec les éditeurs concernés.

Dans ses déclarations, Mahler a également rappelé le travail effectué sur les deux jeux Ori, qui avaient été livrés sur Nintendo Switch à 60 images par seconde sans compromis. Il a réitéré que l’intention de Moon Studios n’est pas de proposer des versions de moindre qualité, mais bien de s’assurer que No Rest for the Wicked soit exceptionnel sur chaque plateforme où il sera disponible. Le studio a confirmé que le jeu arrivera sur toutes les plateformes actuelles, et que l’équipe travaille activement à garantir que la version Nintendo Switch 2 soit lancée dans les meilleures conditions possibles.