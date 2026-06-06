La suite tant attendue du jeu Alien: Isolation™ de 2014 vient d’être confirmée à l’occasion du Summer Game Fest 2026

Lors du Summer Game Fest 2026, Creative Assembly et SEGA Europe ont officiellement annoncé la sortie prochaine du survival horror Alien: Isolation 2 avec une bande-annonce terrifiante.

Alien: Isolation 2 mettra une fois encore les joueurs aux prises avec le tueur le plus implacable du cinéma : le Xénomorphe d’Alien. Cette toute nouvelle aventure offre un scénario, une héroïne et des environnements complètement inédits mais profite de toute la tension qui a fait du jeu original la référence du survival horror.

Coincés sur une lointaine planète colonisée, ravagée par les tempêtes, il vous faudra braver les éléments au cours de pérégrinations extérieures et explorer les couloirs exigus d’un avant-poste de Weyland-Yutani : la station Kurosaki. Ce terrain de chasse inédit pour l’alien vous obligera non seulement à improviser, mais aussi à développer de nouveaux outils, techniques et stratégies pour espérer survivre à ce jeu mortel du chat et de la souris.

« Cela fait plus de dix ans que nous avons créé le premier Alien: Isolation et je suis vraiment impatient de vous dévoiler un premier aperçu de la suite » déclare Al Hope, directeur créatif chez Creative Assembly. « Notre équipe dédiée aux jeux de survie a travaillé d’arrache-pied pour concevoir un nouvel épisode original dans la lignée de la franchise Alien, en rendant la créature éponyme encore plus intelligente, l’environnement encore plus hostile et les chances de survie encore plus minces. »