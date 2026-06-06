Nordcurrent Labs et Black Tower Basement ont annoncé que Defender of the Crown : The Legend Returns, remake remasterisé du classique médiéval sorti en 1986, arrivera sur Nintendo Switch le 13 août 2026, en même temps que sur PlayStation 5, Xbox Series et PC (via Steam et GOG).

L’action prend place dans une Angleterre médiévale déchirée par la guerre civile après la mort du roi, où Saxons et Normands s’affrontent pour le contrôle du territoire. Le joueur incarne l’un des quatre héros saxons disponibles au choix : Wilfred of Ivanhoe, Cedric of Rotherwood, Geoffrey Longsword ou Wolfric the Wild. L’objectif consiste à repousser les forces normandes, construire des armées, conquérir des châteaux ennemis et étendre son influence à travers le royaume. Les mécaniques de jeu incluent des batailles directes, des sièges de forteresses, des joutes équestres pour s’emparer de territoires, ainsi que des missions annexes comme le sauvetage de damoiselles en détresse ou l’appel à Robin Hood pour des interventions stratégiques.

Le remake propose trois modes distincts pour répondre à différentes attentes. Le Retro Mode recrée fidèlement l’expérience originale de la version Amiga de 1986, tandis que le Classic Mode offre une réinterprétation moderne avec une identité visuelle renouvelée et des mécaniques affinées. Enfin, le Kingdom Mode introduit une approche inédite sous forme de roguelite deck-builder, où les combats reposent sur un système de dés stratégiques. Dans ce mode, le joueur doit unifier le royaume en affrontant trois seigneurs ennemis dans leurs places fortes, tout en gérant des rencontres aléatoires avec brigands, rôdeurs et soldats normands. Les batailles combinent gestion d’unités déterminant les dés initiaux et utilisation de cartes tactiques jouées tour par tour, avec une progression permettant de débloquer de nouveaux types de dés, reliques et mécaniques au fil des parties. Bien que la carte reste fixe, les événements et rencontres varient à chaque nouvelle partie, offrant une rejouabilité accrue.