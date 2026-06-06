Go-Go Town! s’apprête à conquérir une nouvelle plateforme avec l’annonce de sa version Nintendo Switch 2, prévue pour le 16 juillet 2025. Développé par Prideful Sloth et édité par CULT Games, ce jeu de gestion et de construction de ville, déjà disponible en accès anticipé sur Steam, promet de séduire les joueurs avec son mélange unique de chaos coopératif, d’automatisation poussée et d’humour absurde.

Une édition Switch 2 à petit prix

Pour célébrer l’arrivée du jeu sur la Nintendo Switch 2, une édition dédiée est proposée au prix de 29,99 €. Les joueurs possédant déjà le jeu sur Nintendo Switch pourront obtenir la version Switch 2 via un patch au tarif symbolique de 1 €, facilitant ainsi la transition vers la nouvelle console. Cette initiative reflète l’engagement des développeurs à rendre l’expérience accessible tout en offrant une qualité optimisée pour la Switch 2.

Un jeu de gestion et de construction de ville

Dans Go-Go Town!, les joueurs incarnent le maire tout-puissant d’une ville touristique en ruine. Leur mission : reconstruire, attirer des visiteurs, développer l’économie locale et faire du profit ! Le gameplay repose sur un savant mélange de :

Construction et planification : Bâtir des magasins, embaucher du personnel, automatiser les livraisons et gérer l’infrastructure.

: Bâtir des magasins, embaucher du personnel, automatiser les livraisons et gérer l’infrastructure. Gestion des ressources : Recruter des travailleurs (mineurs, pêcheurs, bûcherons, agriculteurs), optimiser les chaînes de production et établir des services de messagerie.

: Recruter des travailleurs (mineurs, pêcheurs, bûcherons, agriculteurs), optimiser les chaînes de production et établir des services de messagerie. Personnalisation : Configurer chaque détail de la ville, des commerces aux zones industrielles, en passant par la résidence du maire. Le système de colorimétrie et de positionnement à 360° permet une liberté créative totale.

: Configurer chaque détail de la ville, des commerces aux zones industrielles, en passant par la résidence du maire. Le système de colorimétrie et de positionnement à 360° permet une liberté créative totale. Défis et événements : Gérer les catastrophes (incendies, inondations), résoudre des mystères, explorer de nouveaux biomes et débloquer des outils via un arbre technologique.

Le jeu se distingue par son humour absurde et son chaos coopératif, où chaque décision peut mener à des situations hilarantes ou désastreuses. Les joueurs peuvent choisir entre une expérience solo ou une aventure jusqu’à 4 joueurs en local, idéale pour des sessions endiablées entre amis.

Une expérience complète et adaptée

Les développeurs de Prideful Sloth ont confirmé que la version Nintendo Switch inclura toutes les fonctionnalités majeures de l’édition PC, ainsi que les mises à jour de contenu les plus importantes. L’expérience a été entièrement adaptée pour la console, permettant des sessions rapides en mode portable comme des parties coopératives explosives en multijoueur local.

Joel Styles, cofondateur et directeur de Prideful Sloth, a partagé l’enthousiasme de l’équipe : « C’est officiel – Go-Go Town! arrive sur Nintendo Switch ! C’est la plateforme idéale pour un jeu aussi cosy et chaotique à la fois. Nous avons hâte de voir les villes que les joueurs construiront l’an prochain. »