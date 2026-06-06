Prenez garde à la danse maudite ! Microids est fier d’annoncer aujourd’hui Marsupilami 2 – Salsa Palombia, la toute nouvelle aventure bondissante et ultra-rythmée mettant en scène trois Marsupilamis bien connus : Twister, Punch et Hope.
Développé par le studio Ocellus Services, ce nouveau jeu de plateforme en 2D entraînera les joueurs à travers plusieurs mondes vibrants de couleurs pour sauver la Palombie d’une terrible menace musicale. Seuls ou à deux en coopération locale, préparez-vous à swinger, frapper et sauter pour briser le sortilège de la Reine des momies !
Microids offre également aux joueurs la chance de tester le jeu avant sa sortie grâce à une démo disponible sur Steam, Nintendo Switch, PlayStation 5 et Xbox Series.
Parviendrez-vous à suivre le rythme… ou serez-vous victime de cette danse maudite ?
Une étrange mélodie a envahi la Palombie. Tous les animaux se sont soudainement mis à danser et à semer le chaos sur leur passage ! La créature à l’origine de ce rythme endiablé n’est autre que la Reine des momies, revenue du monde des morts avec ses sbires pour donner un concert maudit au crescendo dévastateur.
Aidez Twister, Punch et Hope à sauver la Palombie de la Reine des momies et de ses sbires !
A propos de Marsupilami 2 – Salsa Palombia :
- Un jeu de plateforme en 2D au rythme effréné : Parcourez 4 mondes hauts en couleur dans ce jeu de plateforme ultradynamique ! De la jungle colorée à la ville animée, trouvez les indices qui vous mèneront à la cachette de la Reine des momies. Relevez des défis toujours plus intenses pour affronter cette dernière lors d’une ultime confrontation.
- 3 Marsupilamis, 3 capacités : Maîtrisez les capacités uniques de chaque Marsupilami. Changez de personnage pour vous propulser dans les airs, frapper vos ennemis ou franchir les obstacles et révélez les secrets des différents niveaux. Choisissez judicieusement votre Marsupilami, car il pourrait bien vous permettre de découvrir un niveau caché !
- Vivez l’aventure ensemble en mode coopératif local : Lancez-vous dans cette aventure en solo ou à deux, et relevez les défis des dojos de combat et des mini-jeux compétitifs conçus pour vous mesurer à vos amis.
- Plongez dans un univers coloré et dynamique, fidèle à la licence Marsupilami : Explorez des environnements inoubliables, affrontez des boss mémorables et découvrez des niveaux cachés, le tout dans une ambiance rythmée et divertissante qui ravira toute la famille.
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