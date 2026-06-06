Prenez garde à la danse maudite ! Microids est fier d’annoncer aujourd’hui Marsupilami 2 – Salsa Palombia, la toute nouvelle aventure bondissante et ultra-rythmée mettant en scène trois Marsupilamis bien connus : Twister, Punch et Hope.

Développé par le studio Ocellus Services, ce nouveau jeu de plateforme en 2D entraînera les joueurs à travers plusieurs mondes vibrants de couleurs pour sauver la Palombie d’une terrible menace musicale. Seuls ou à deux en coopération locale, préparez-vous à swinger, frapper et sauter pour briser le sortilège de la Reine des momies !

Microids offre également aux joueurs la chance de tester le jeu avant sa sortie grâce à une démo disponible sur Steam, Nintendo Switch, PlayStation 5 et Xbox Series.

Parviendrez-vous à suivre le rythme… ou serez-vous victime de cette danse maudite ?

Une étrange mélodie a envahi la Palombie. Tous les animaux se sont soudainement mis à danser et à semer le chaos sur leur passage ! La créature à l’origine de ce rythme endiablé n’est autre que la Reine des momies, revenue du monde des morts avec ses sbires pour donner un concert maudit au crescendo dévastateur.

Aidez Twister, Punch et Hope à sauver la Palombie de la Reine des momies et de ses sbires !

A propos de Marsupilami 2 – Salsa Palombia :