Le jeu de simulation et d’aventure cozy Lou’s Lagoon, annoncé initialement en 2022, a enfin une date de sortie officielle pour sa version Nintendo Switch : le 27 août 2026. Développé par un studio encore non précisé et édité par Ysbryd Games, ce titre s’inscrit dans la veine des jeux de gestion et d’exploration en monde ouvert, centré sur la gestion d’un service de livraison par hydravion dans un archipel tropical.

L’histoire prend place dans l’archipel de Limbo, où le joueur incarne un personnage personnalisable répondant à l’appel à l’aide de son oncle Lou. À son arrivée, il découvre des îles en désarroi et une communauté à reconstruire. Le gameplay repose sur la collecte de ressources, la livraison de marchandises entre les îles, la résolution d’énigmes familiales et la gestion d’un territoire personnel. Le joueur doit explorer les différentes îles, chacune abritant des communautés aux personnalités distinctes, des trésors cachés et des défis uniques à relever. Parmi les lieux emblématiques figurent Tangle Bloom, une ville animée dirigée par les Charneys, Gleam Reef où les Vooi vivent au rythme des marées, et Boulderia, un territoire minier peuplé de Gorplins, des créatures avides de cristaux de sucre.

Le cœur du gameplay tourne autour de la gestion d’un hydravion, le Swirler 2000, un outil multifonction équipé d’un système d’aspiration permettant de collecter des ressources variées : matériaux de construction, plantes locales, objets abandonnés ou encore éléments issus de la faune unique de l’archipel. Ce véhicule peut être amélioré et personnalisé avec des skins vibrants, offrant ainsi une dimension esthétique et stratégique. Les livraisons nécessitent de maîtriser des défis en anneau, d’affronter des obstacles naturels comme des tempêtes ou des pirates, et de naviguer entre les îles pour répondre aux besoins des habitants. Le joueur peut également pêcher, fabriquer des objets et participer à la reconstruction des infrastructures locales.

La personnalisation s’étend bien au-delà du simple avatar : il est possible de concevoir et décorer sa propre cabane sur l’île de Lou’s Lagoon, d’aménager son espace de vie et d’y ajouter des éléments reflétant son style. Le jeu propose une personnalisation complète du personnage, depuis la coiffure jusqu’aux vêtements et accessoires, permettant aux joueurs de s’approprier pleinement leur expérience. Une intrigue secondaire, centrée sur la disparition de l’oncle Lou, sert de fil conducteur tout au long de l’aventure. En explorant les îles, le joueur découvre des indices, des trésors cachés et des mystères liés à l’histoire familiale, avec la promesse de 13 fins alternatives selon les choix effectués.

Lou’s Lagoon se positionne comme une expérience à la fois relaxante et immersive, mêlant gestion de ressources, exploration libre et narration personnelle. L’accent est mis sur la construction d’une communauté, la résolution de problèmes locaux et la découverte d’un univers riche en détails, où chaque île possède sa propre identité visuelle et culturelle. Le jeu s’adresse aux joueurs recherchant une aventure douce, sans pression excessive, mais avec une profondeur stratégique dans la gestion et l’optimisation de son hydravion et de ses ressources.