Capcom a confirmé lors d’un récent événement que Monster Hunter Wilds, l’action-RPG coopératif de la série, est en développement pour Nintendo Switch 2. Aucune date de sortie n’a été communiquée pour cette version portable, mais l’annonce officielle met fin aux spéculations qui circulaient depuis plusieurs mois. Alors que l’extension Ascendance est prévue pour 2027 sur les autres plateformes, les joueurs devront patienter avant de pouvoir explorer les Terres Interdites sur la nouvelle console de Nintendo.

Sorti l’année dernière, Monster Hunter Wilds marque une évolution significative pour la franchise en introduisant un monde vivant et dynamique, où les environnements se transforment radicalement selon les saisons. Les Terres Interdites, cadre de l’aventure, alternent entre périodes de prospérité (Plenty) et phases hostiles (Fallow et Inclemency), influençant directement le comportement des créatures et la stratégie des chasseurs. Les monstres, contraints de s’adapter à ces changements constants, présentent des comportements et des attaques uniques, obligeant les joueurs à ajuster leurs tactiques en conséquence.

L’histoire suit un chasseur spécialement recruté par la Guilde pour explorer ces terres inexplorées, accompagné d’une équipe de personnages aux rôles bien définis. Parmi eux figurent Alma, une Handler désignée par la Guilde, Gemma, une forgeronne de confiance, et Nata, un enfant mystérieux. Le joueur peut également compter sur un Palico comme partenaire de chasse, renforçant l’aspect coopératif du titre. Une innovation majeure réside dans l’introduction du Seikret, une monture agile permettant de se déplacer plus facilement sur des terrains difficiles, d’affûter ses armes en mouvement et de changer d’équipement à tout moment.

Le gameplay de Monster Hunter Wilds mise sur une fluidité accrue, avec des transitions transparentes entre les cinématiques et les phases de chasse. Les combats, déjà réputés pour leur intensité, intègrent de nouveaux mouvements et capacités, tandis que le système de crafting permet de créer des équipements toujours plus puissants à partir des ressources récupérées lors des parties. Le jeu propose également un mode multijoueur cross-play, permettant aux chasseurs de s’unir à jusqu’à trois autres joueurs, quelle que soit la plateforme, pour affronter ensemble les défis du jeu ou bénéficier de l’aide de personnages non-joueurs en tant que Support Hunters.

Parallèlement à cette annonce, Capcom a dévoilé les premières informations concernant l’extension Ascendance, prévue pour 2027. Ce contenu supplémentaire propulsera l’aventure dans un nouveau biome aérien, où les îles flottantes offriront des défis inédits. Les joueurs pourront y affronter de nouveaux monstres, dont le retour des Dragons Anciens, ainsi que du contenu de rang Maître, élevant encore davantage le niveau de difficulté. Les mécaniques de jeu seront également enrichies par l’introduction de nouvelles capacités explosives, permettant d’aborder la chasse sous un angle différent.