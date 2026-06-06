Metanet Software a annoncé N PLUS INFINITY TIMES TWO, le dernier jeu de la série N, qui sortira sur Nintendo Switch 2 en 2027 aux côtés des versions PlayStation 5, Xbox Series et PC via Steam. Ce titre marque une refonte complète de la franchise, désormais centrée sur le multijoueur et présenté comme une expérience de « fête virtuelle ultime ». L’éditeur décrit le jeu comme un mélange de plateforme à haute vitesse, de parkour et de mécaniques physiques, où les joueurs incarnent des ninjas traversant des niveaux minimalistes tout en interagissant avec des ennemis et d’autres participants.

Le jeu s’appuie sur plus de vingt ans d’évolution de la série N, initialement popularisée sous forme de jeu Flash au milieu des années 2000. Metanet Software a repensé l’ensemble de la formule pour intégrer une dimension multijoueur poussée, tout en conservant l’exigence technique et la fluidité qui ont fait la réputation de la franchise. Les niveaux, conçus à la main, mettent l’accent sur la physique et les interactions stratégiques, où même les éléments environnementaux peuvent devenir des obstacles mortels. Les joueurs doivent ainsi maîtriser leur élan, esquiver des ennemis variés et parfois sacrifier un coéquipier pour en sauver un autre, tout en pouvant se tirer dessus avec des roquettes dans les modes compétitifs.

N PLUS INFINITY TIMES TWO propose cinq modes de jeu distincts, certains reprenant des éléments classiques de la série tandis que d’autres introduisent des mécaniques inédites. Le mode Trials, anciennement solo et hardcore, permet aux joueurs de perfectionner leurs compétences en parkour, aussi bien en solo qu’en coopération avec des amis. Le mode Co-op introduit des défis asymétriques conçus pour tester la coordination des équipes. One-Up, entièrement nouveau, est un mode compétitif d’élimination en push-your-luck où les participants doivent accumuler de l’or tout en évitant les erreurs fatales. Racing, rebaptisé Rocket Murder Time par les développeurs, est une course effrénée où les joueurs peuvent éliminer leurs adversaires avec des roquettes à l’arrivée. Enfin, Team Tag est présenté comme le joyau du jeu : deux équipes de deux ninjas s’affrontent en alternant les rôles de chasseur et de fuyard, avec une mécanique qui évolue rapidement vers une partie d’échecs à haute vitesse. Les courses en mode Racing poussent jusqu’à quatre joueurs à atteindre la sortie le plus vite possible, tout en collectant de l’or pour augmenter leur score, avec la possibilité de saboter les adversaires à l’arrivée.

Le gameplay repose sur une physique précise et une jouabilité ultra-fluide, décrite par les développeurs comme « buttery smooth » et impossible à reproduire ailleurs. Les niveaux, conçus avec une attention maniaque pour le détail, s’adaptent aux comportements des joueurs et des ennemis, créant une expérience dynamique où chaque partie peut varier. Les interactions entre joueurs sont encouragées, que ce soit pour attirer des ennemis vers un adversaire, se sacrifier pour sauver un coéquipier ou utiliser des armes pour éliminer un rival. Le jeu ne propose aucune progression de niveau in-game : c’est au joueur de progresser en termes de maîtrise, de créativité et de stratégie.

Visuellement, N PLUS INFINITY TIMES TWO adopte un style 2D minimaliste inspiré du graphisme imprimé, rendu possible par un moteur vectoriel personnalisé. Les joueurs peuvent personnaliser l’apparence du jeu grâce à des dizaines de Funlockable™ Styles, qui modifient les palettes de couleurs, les effets de traçage et les particules, ainsi que des ensembles d’effets sonores interchangeables. La bande-son, sélectionnée à la main par Metanet Software, rassemble plus de cinquante artistes internationaux comme Dusky et Cameo Blush, offrant une ambiance sonore éclectique couvrant divers genres et sous-genres électroniques. L’éditeur précise que cette sélection provient des recoins de Bandcamp, garantissant une diversité musicale à la fois accessible et exigeante.

Le jeu intègre également un netcode de qualité mondiale, permettant des parties fluides entre joueurs en ligne et locaux, quelle que soit leur configuration. Un éditeur de niveaux intégré permet aux joueurs de créer et partager leurs propres créations, offrant un contenu quasi illimité grâce au partage global. Metanet Software insiste sur l’équilibre entre accessibilité et profondeur : le jeu a un low skill floor qui permet aux nouveaux joueurs de s’amuser rapidement, mais aucun skill ceiling, laissant la porte ouverte à un gameplay de haut niveau pour les joueurs expérimentés. La philosophie du titre repose sur la pureté du gameplay, sans fioritures, où la progression dépend uniquement de l’habileté et de la créativité du joueur.

Avec cette annonce, N PLUS INFINITY TIMES TWO se positionne comme une évolution majeure pour la série N, passant d’un jeu de plateforme solo exigeant à une expérience multijoueur riche et variée. La sortie prévue en 2027 laisse encore du temps pour découvrir les détails techniques spécifiques à chaque plateforme, mais l’accent mis sur le multijoueur, la personnalisation et la rejouabilité suggère un titre ambitieux pour les amateurs de plateformes compétitives et coopératives.