Super Rare Originals et le studio néo-zélandais Eat Pant Games ont annoncé que le jeu de plateforme en 3D Teeto sortira numériquement le 15 juillet 2026 sur Nintendo Switch 2, en plus des versions Nintendo Switch, PlayStation 5 et PC (Steam). Cette annonce marque l’ajout officiel de la version Switch 2, initialement non prévue lors de l’annonce initiale du titre.

L’histoire de Teeto prend place dans un monde bouleversé par un événement nommé « The Great Awakening », survenu environ un an avant les événements du jeu. À cette occasion, des animaux et des objets inanimés ont soudainement acquis la parole, tandis que l’ensemble de l’humanité disparaissait. Rapidement, des créatures d’ombre malveillantes ont émergé, semant le chaos à travers le monde. Face à cette situation, Nory, une scientifique, a entrepris de créer des expériences pour contrer cette menace. Teeto représente sa tentative la plus aboutie, et le joueur incarne ce personnage dans une aventure où il devra absorber des objets et transformer leur essence pour restaurer l’équilibre.

Le gameplay de Teeto repose sur plusieurs mécaniques centrales. Le joueur peut « Absorber & Transformer » divers objets du monde environnant pour en exploiter les propriétés et en faire des formes inédites, permettant de résoudre des énigmes, de vaincre des ennemis ou de découvrir des secrets cachés. Le titre propose également un mode « Team Up Together », permettant à deux joueurs de s’affronter ou de coopérer en split-screen, une fonctionnalité qui met en avant l’aspect social du jeu. La lutte contre la « Chaos Corruption », propagée par les créatures d’ombre, constitue l’un des fils conducteurs de l’intrigue, avec Teeto et Nory unissant leurs forces pour rétablir l’ordre.

Un objectif secondaire important consiste à retrouver les « Missing Michaels », les premières créations de Nory. Après avoir été multiplié de manière incontrôlable, Michael, l’expérience initiale, s’est dispersé à travers le monde sous forme de petits êtres. Le joueur doit donc les localiser et les ramener à leur créatrice pour progresser dans l’aventure. Parallèlement, Teeto et Nory croisent la route d’une gamme de personnages secondaires excentriques, chacun confronté à des défis uniques, offrant des missions annexes et enrichissant l’univers du jeu. Pour compléter l’expérience, une collection de tenues est disponible, permettant au joueur d’habiller Teeto avec des vêtements allant du stylé au plus extravagant, ajoutant une dimension esthétique à l’aspect purement ludique.

Techniquement, Teeto repose sur un système où Nory a besoin de « Vionites », des cristaux violets dispersés dans les niveaux, pour alimenter son sac à dos et débloquer de nouvelles zones. L’exploration, la résolution de casse-têtes et les affrontements s’articulent autour de cette ressource, tout en intégrant les capacités uniques de transformation offertes par Teeto. Le jeu se distingue par son univers coloré et dynamique, mêlant humour et originalité dans un cadre où la frontière entre le vivant et l’inanimé s’estompe.