Activision a dévoilé de nouvelles images de son prochain opus Call of Duty: Modern Warfare 4 lors du Xbox Games Showcase, confirmant notamment l’arrivée du mode DMZ sur Nintendo Switch 2. Prévu pour le 23 octobre 2026, ce titre marque une étape significative pour la franchise sur la nouvelle console hybride de Nintendo, avec une date de sortie déjà arrêtée pour la plateforme.

Le mode DMZ de Call of Duty: Modern Warfare 4 s’inscrit comme l’extraction shooter définitif de la série, proposant un monde vivant où les rencontres ennemies, les conditions météorologiques et les objectifs varient de manière imprévisible. Les joueurs peuvent s’infiltrer seuls ou en équipe dans la zone d’exclusion de Hajin, un territoire marqué par les conséquences des événements du Campaign de Modern Warfare 4. Chaque déploiement offre une expérience unique, avec des choix stratégiques déterminants : pousser plus loin pour des récompenses plus importantes, traquer des cibles de grande valeur, défendre contre des menaces ennemies croissantes, accomplir des missions narratives ou extraire avant que la situation ne devienne ingérable.

La présentation du mode DMZ lors du Xbox Games Showcase a permis de mettre en avant son évolution depuis la bêta originale, avec une expérience de combat plus cohérente et persistante. Les retours des joueurs ont été intégrés pour enrichir le gameplay, notamment en renforçant la progression match-to-match et les systèmes d’inventaire. Hajin, en tant que zone d’exclusion, sert de cadre à cette confrontation permanente, où chaque opération est façonnée par les décisions des joueurs et les aléas du terrain.