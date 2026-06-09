Square Enix a officiellement confirmé que la compilation Final Fantasy X/X-2 HD Remaster fera son arrivée sur Nintendo Switch 2 dès le 23 juillet 2025. La version physique du jeu est également prévue, bien que celle-ci se présente sous la forme d’une Game-Key card et ne soit disponible qu’au Japon pour le moment.

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster permet aux joueurs de replonger dans l’univers de Spira à travers deux titres emblématiques de la série. Final Fantasy X raconte l’histoire de Tidus, un joueur de blitzball, qui accompagne Yuna, une jeune invocatrice, dans sa quête pour sauver Spira d’un cycle sans fin de destruction causé par Sin, une entité démoniaque colossale. Deux ans après la fin de ce cycle, Final Fantasy X-2 reprend l’histoire avec Yuna, Rikku et Paine, trois Sphere Hunters, qui partent à la recherche d’un mystère lié à une image familière mais énigmatique. Ensemble, ces deux jeux offrent plus de cent heures de gameplay combiné, permettant aux joueurs de s’immerger pleinement dans le monde de Spira.

Le remaster propose plusieurs améliorations techniques et fonctionnelles pour moderniser l’expérience. Les graphismes des personnages, des monstres et des décors ont été entièrement retravaillés en haute définition, avec une résolution significativement améliorée. Les musiques, quant à elles, ont été remasterisées et réarrangées pour offrir une expérience sonore renouvelée. Des éléments supplémentaires issus des versions internationales de Final Fantasy X et Final Fantasy X-2 ont également été intégralement recréés. Pour faciliter le gameplay, le remaster inclut un mode haute vitesse, l’absence de rencontres aléatoires, ainsi que d’autres fonctionnalités de qualité de vie destinées à rendre l’aventure plus fluide et accessible.