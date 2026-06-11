Nintendo a lancé cette semaine la version Nintendo Switch 2 de Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, permettant aux joueurs d’expérimenter le premier opus de la saga en 4K sur écran TV et en 1080p en mode portable, le tout à 60 images par seconde. Cette édition propose également plusieurs ajouts inédits, dont un véhicule à haute vitesse pour traverser les vastes zones du jeu, de nouveaux modes de course permettant de débloquer des récompenses en jeu, des designs d’équipements révisés ainsi que des scènes Heart-to-Heart désormais entièrement doublées en japonais et en anglais.

Une vidéo comparative récente met en lumière les différences visuelles et techniques entre la version Nintendo Switch et cette nouvelle mouture Switch 2. Si les améliorations sont indéniables dans certains domaines, des problèmes persistent, notamment au niveau de la résolution et de la netteté de l’image.

Pour les joueurs disposant déjà de Xenoblade Chronicles: Definitive Edition sur Nintendo Switch, un pack de mise à niveau est disponible en précommande. Par ailleurs, les éditions Nintendo Switch 2 de Xenoblade Chronicles 2 et Xenoblade Chronicles 3 sont annoncées pour plus tard dans l’année, avec des dates de sortie précises pour leurs versions numériques et physiques.

La version numérique de Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition est disponible dès aujourd’hui, tandis que Xenoblade Chronicles 2 – Nintendo Switch 2 Edition sortira le 30 juillet 2026 et Xenoblade Chronicles 3 – Nintendo Switch 2 Edition le 3 décembre 2026. Les versions physiques suivront ces mêmes dates, avec une sortie physique de Xenoblade Chronicles 2 – Nintendo Switch 2 Edition prévue le 30 juillet, celle de Xenoblade Chronicles 3 – Nintendo Switch 2 Edition le 1er octobre et celle de Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition le 3 décembre.

Une analyse détaillée publiée sur YouTube souligne que la version Switch 2 de Xenoblade Chronicles: Definitive Edition apporte des améliorations visuelles et une fluidité à 60 fps, mais reste confrontée à des problèmes de résolution, à l’application de filtres flous ainsi qu’à des bugs visuels ponctuels. Malgré ces défauts, la nouvelle édition introduit des contenus supplémentaires appréciables, tels que des dialogues entièrement doublés et des mécaniques de jeu aquatique inédites.

Les points forts mis en avant dans cette analyse incluent une présentation visuelle globalement améliorée par rapport à la version Switch originale, avec une fluidité désormais constante à 60 images par seconde, contre 30 fps dans l’édition précédente. En mode portable, la Nintendo Switch 2 utilise un mode boost qui optimise les performances, bien que la résolution native en mode portable soit trop basse. Les temps de chargement ne présentent pas d’amélioration significative, et la taille du fichier de l’édition Switch 2 est considérablement plus importante que celle de la version originale.

Un bug visuel spécifique a également été relevé, affectant les reflets de l’eau et créant des distorsions autour du personnage dans certaines situations. Malgré ces imperfections, la version Switch 2 est considérée comme une nette progression par rapport à l’édition Switch, même si elle ne répond pas entièrement aux attentes en matière de qualité d’image brute.