Nintendo annonce la sortie d’un bundle Nintendo Switch 2 + Pokémon Pokopia pour l’Europe, prévu pour le 2 juillet 2026. Ce pack comprend la console elle-même ainsi qu’un code de téléchargement pour le jeu de simulation Pokémon Pokopia, permettant aux joueurs de s’immerger dans une expérience axée sur la création, l’artisanat et la construction.

Pokémon Pokopia se distingue par son approche relaxante, où le joueur incarne un Métamorph chargé de restaurer un monde autrefois prospère, désormais déserté par les humains et appauvri. Le jeu met en scène une relation unique entre le joueur et les Pokémon, avec une narration centrée sur la renaissance d’un écosystème à travers l’artisanat et la transformation. Le Bouldeneu, dernier habitant visible du monde, symbolise ce passé révolu avant que le Métamorph ne prenne les choses en main.

Le gameplay repose sur la construction d’un paradis Pokémon, où le joueur peut cultiver des plantes, bâtir des structures et aménager des espaces de vie. Après une journée de travail créatif, il est possible de se détendre dans son propre sanctuaire ou d’accueillir des amis et des Pokémon pour partager ces moments. Au fil de l’aventure, de nouveaux Pokémon apparaissent et enseignent des mouvements utiles, renforçant l’aspect collaboratif et progressif du jeu.

L’expérience multijoueur est également mise en avant, avec la possibilité de jouer jusqu’à quatre personnes en ligne ou en local sans fil, offrant ainsi une dimension sociale à la restauration de ce monde.

Nintendo prévoit d’enrichir Pokémon Pokopia avec une mise à jour gratuite en août 2026, permettant d’explorer les fonds marins grâce à une nouvelle capacité, la plongée. Les joueurs pourront alors planter de l’herbe, construire des structures et créer des villages sous-marins aux côtés des Pokémon, ouvrant ainsi une nouvelle dimension à l’exploration et à la construction.

Parallèlement, un DLC Expansion Pass payant est aussi annoncé, composé de trois parties distinctes. La première, intitulée Fonds-bulleux, sortira également en août et proposera un nouveau village sous-marin rempli de meubles inédits, d’accessoires et de Pokémon supplémentaires, élargissant encore les possibilités créatives du jeu.