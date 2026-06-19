Gameloft a dévoilé une feuille de route détaillée pour la seconde moitié de l’année 2026 concernant Disney Dreamlight Valley, confirmant l’arrivée de nouveaux contenus majeurs.

Parmi les annonces les plus attendues figure l’arrivée de Ralph, le personnage emblématique de Wreck-It Ralph, qui intégrera enfin la Vallée aux côtés de Vanellope. Cette mise à jour estivale permettra aux joueurs de l’aider à organiser une réunion des Bad-Anon, de renouer avec Vanellope et de participer à d’autres activités en lien avec l’univers du film. L’événement s’accompagnera également d’un nouveau Star Path, de fonctionnalités inédites et d’améliorations de qualité de vie, avec davantage de détails à venir dans les semaines précédant sa sortie.

Plus tard dans l’année, deux autres mises à jour gratuites du jeu de base sont prévues, tandis qu’une nouvelle expansion de Disney Dreamlight Valley sera présentée ultérieurement. Ces annonces ont été faites lors d’un Summer Showcase dédié au jeu, où Gameloft a également présenté l’Adventure Pack Honeyglow Woods, disponible dès le 8 juillet 2026 sur toutes les plateformes.

Cet Adventure Pack introduit une nouvelle intrigue centrée sur Winnie l’Ourson, Porcinet et Bourriquet, issus de l’univers Disney’s Winnie the Pooh. Les joueurs pourront explorer le biome Honeyglow Woods, un nouvel environnement composé de quatre sous-zones distinctes et d’un donjon, tout en découvrant de nouvelles mécaniques de jeu. Parmi celles-ci figurent l’apiculture, permettant de récolter du miel doré pour fabriquer des objets, ainsi que le jeu Pooh Sticks, une activité emblématique de l’univers de Winnie l’Ourson. Le contenu inclut également de nouveaux intérieurs de personnages, des plans de construction, une multitude de nouveaux meubles, vêtements et recettes culinaires.

Les éditions du jeu disponibles à partir du 8 juillet 2026 incluent une nouvelle version de base intitulée Disney Dreamlight Valley: Honeyglow Woods Edition, proposée au prix de 49,99 € ou 49,99 $, incluant l’accès au jeu de base ainsi qu’à l’Adventure Pack Honeyglow Woods et 10 000 Moonstones. Par ailleurs, l’Adventure Pack seul sera disponible pour 16,99 € ou 16,99 $, avec 2 000 Moonstones inclus.

Les joueurs pourront ainsi explorer les quatre nouvelles zones du biome Honeyglow Woods, apprendre les rudiments de l’apiculture, fabriquer des objets à partir du miel doré et percer le mystère entourant l’Everoak Tree, un élément central de cette aventure. Cette mise à jour marque une nouvelle étape dans l’enrichissement continu de Disney Dreamlight Valley, offrant aux fans de l’univers Disney et aux amateurs de gestion et de construction une expérience renouvelée et immersive.