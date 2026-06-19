Microids est ravi d’annoncer Garfield – Escape from Monday, une toute nouvelle aventure développée par OSome Studio. Préparez vos lasagnes (et cachez les épinards) ! Garfield s’apprête à embarquer pour un voyage inoubliable, aussi dynamique que délicieux. Le jeu sera disponible le 24 septembre 2026 sur Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.

Bien plus qu’une simple aventure colorée, Garfield – Escape from Monday capture l’esprit de l’une des franchises de divertissement les plus appréciées au monde dans une expérience interactive inédite. Conçu pour plaire aussi bien aux nostalgiques de la célèbre « cattitude » de Jim Davis qu’aux passionnés de jeux vidéo, Garfield – Escape from Monday bouscule les codes. Les joueurs devront maîtriser la technicité des mouvements félins, gérer des capacités uniques liées à 3 costumes exclusifs que Garfield peut porter en jeu (dinde, surfeur, cowboy) et affronter une variété de boss redoutables tout au long de leur périple. Cette plongée au cœur du cauchemar promet une aventure palpitante pour les joueurs du monde entier.

Alerte rouge : Un cauchemar en cuisine… et dans son sommeil !

Pour Garfield, passer la majeure partie de son temps à dormir fait partie de la routine. Mais lorsqu’il plonge dans un cauchemar bizarre, peuplé de légumes, de bonbons sans sucre et d’autres horreurs inimaginables, même le chat le plus paresseux du monde comprend que quelque chose ne va pas !

Après avoir mangé des lasagnes aux épinards inspirées de la recette du Chef Monday, Garfield tombe dans un sommeil profond… Pour que Garfield se réveille de ce cauchemar et réactive ses papilles gustatives, il doit se lancer dans une aventure délicieusement chaotique, où les joueurs exploreront des mondes truffés d’ennemis, de défis et de lasagnes.

Heureusement, Garfield peut compter sur Jon et ses amis Odie, Arlene et Pookie, ainsi que sur une collection de costumes spéciaux comprenant la dinde, le surfeur et le cowboy, chacun doté de sa propre compétence unique pour surmonter les dangers qui rôdent dans les rêves de Garfield.

À propos de Garfield – Escape from Monday :

Bougez comme un chat : Sautez, grimpez aux murs, roulez-vous en boule… Vous retomberez toujours sur vos pattes !

Sautez, grimpez aux murs, roulez-vous en boule… Vous retomberez toujours sur vos pattes ! Incarnez Garfield sous toutes ses formes : Envolez-vous déguisé en dinde, glissez sur l’eau comme un surfeur et balancez-vous à l’aide de votre lasso de cowboy !

Envolez-vous déguisé en dinde, glissez sur l’eau comme un surfeur et balancez-vous à l’aide de votre lasso de cowboy ! Tout le casting de Garfield est au rendez-vous : Jon sera là pour vous aider dans votre quête, aux côtés d’Odie et de Pookie. Mais méfiez-vous des ennemis jurés de Garfield, Nermal et Squeak !

Jon sera là pour vous aider dans votre quête, aux côtés d’Odie et de Pookie. Mais méfiez-vous des ennemis jurés de Garfield, Nermal et Squeak ! Explorez des mondes pleins de vie : 3 mondes et plus de 40 niveaux truffés d’ennemis à combattre et de lasagnes à dévorer.

3 mondes et plus de 40 niveaux truffés d’ennemis à combattre et de lasagnes à dévorer. Plus vous mangez, plus vous décorez ! Récupérez des tonnes de collectibles délicieux pour garder le moral et garnir la maison de Jon d’objets surprenants.

Garfield – Escape from Monday promet d’allier l’humour universel de la franchise à l’expertise d’OSome Studio dans les jeux d’action/plateforme, offrant ainsi une aventure colorée pour les joueurs de tout âge.

Garfield – Escape from Monday sera disponible le 24 septembre 2026 sur Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.