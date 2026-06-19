SEGA® of America et Lizardcube ont officiellement annoncé la sortie de SHINOBI: Art of Vengeance, le fameux jeu de plateforme et d’action en 2D, sur Nintendo Switch 2 le 24 septembre 2026, dans des éditions physique et numérique. Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes.

Créé en collaboration avec Lizardcube, SHINOBI: Art of Vengeance suit l’histoire de Joe Musashi, héros culte et grand maître des arts martiaux ninja. De retour de ses aventures, il découvre son village en proie aux flammes, alors que les membres de son clan ont tous été pétrifiés. Joe part alors dans une quête épique afin d’assouvir sa soif de vengeance. Il devra affronter des hordes d’ennemis ainsi que des boss incroyables dans un monde magnifique illustré à la main. Avec de nombreux chemins à découvrir ou à déverrouiller et un gameplay aussi fluide qu’exaltant, SHINOBI: Art of Vengeance laisse les joueurs libres d’attaquer et de réagir aux situations comme ils le souhaitent, en leur proposant toujours plus de choses à découvrir.

La version Nintendo Switch 2 de SHINOBI: Art of Vengeance sera mise en vente à partir de 29,99 €. Elle sera aussi disponible dans une édition Deluxe numérique et une édition Deluxe physique (consultez la page du produit pour le prix et les informations). L’édition Deluxe comprend le DLC Niveau Méchants SEGA dans lequel Joe Musashi affrontera trois ennemis légendaires de l’univers SEGA : le génie maléfique Dr Eggman (Sonic the Hedgehog™), le « Chien fou » de Shimano Goro Majima (Like a Dragon™/Yakuza™) et le géant impitoyable Death Adder (Golden Axe™).

SHINOBI: Art of Vengeance est aussi disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Steam et Nintendo Switch.