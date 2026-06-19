SEGA et Two Point Studios ont annoncé la sortie de Two Point Hospital: Full Health Collection, une édition complète incluant le jeu de base ainsi que l’intégralité de ses contenus téléchargeables. Cette compilation sera disponible sur PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch 2, bien qu’aucune date de sortie n’ait encore été communiquée.

Le jeu, qui s’inscrit dans la série Two Point, propose aux joueurs de transformer un hôpital vide dans le comté de Two Point en une institution médicale fonctionnelle ou esthétiquement aboutie. Le concept repose sur la gestion d’un établissement de santé où il faut soigner des patients atteints de maladies insolites, recruter et gérer du personnel, tout en développant des infrastructures capables d’attirer une clientèle enthousiaste. Two Point Hospital est le premier titre de la série, ayant donné naissance à Two Point Museum, un autre jeu du studio.

La Full Health Collection regroupe le jeu original ainsi que l’ensemble des extensions disponibles, offrant ainsi une expérience complète. Les joueurs pourront découvrir de nouveaux lieux, des hôpitaux inédits, des objets supplémentaires et des mécaniques de jeu supplémentaires. Le contenu additionnel permet d’explorer des régions variées, allant du surnaturel aux arts, en passant par des voyages dans le temps.

Parmi les extensions incluses figurent Culture Shock, Fancy Dress Pack, A Stitch in Time, Close Encounters, Retro Item Pack, Off The Grid, Speedy Recovery, Two Point Hospital Bonus Campus Items, Two Point Hospital: SEGA 60th Items, Two Point Hospital: Free Zombie Costume, Two Point Hospital: Hospital Pass (Golden Toilet), Two Point Hospital: Jingle Jam (provenant de Humble Bundle), ainsi que deux variantes de tapis Convention-al Rug (Venus et Violet) issues de Twitch.

Le gameplay de Two Point Hospital repose sur la construction d’un hôpital à partir de zéro, avec une gestion minutieuse des ressources disponibles. Les joueurs doivent organiser des espaces comme les receptions, les salles de soins et les pharmacies, tout en veillant à inclure des éléments essentiels comme les toilettes. L’objectif est de faire prospérer l’établissement en recherchant de nouveaux traitements, en développant des équipements et en maintenant la satisfaction des patients et du personnel.

La gestion du personnel constitue un aspect central du jeu. Chaque département de l’hôpital nécessite des médecins, infirmières, assistants et agents d’entretien. Il est crucial de veiller au bien-être des employés en aménageant des salles de repos et en répondant à leurs besoins, sous peine de voir leur moral chuter et de risquer des démissions. Les joueurs disposent également de la possibilité de licencier du personnel si nécessaire.

Les patients de Two Point County présentent des symptômes particulièrement inhabituels. Par exemple, un patient souffrant de Lightheadedness verra sa tête se transformer en ampoule électrique, nécessitant une intervention spécifique pour le soigner. La préparation est essentielle : il faut diagnostiquer correctement les maladies, construire les salles adaptées et embaucher le personnel qualifié. Parfois, des situations exceptionnelles comme une pandémie peuvent survenir, obligeant le joueur à faire face à des défis imprévus.

Le système de progression repose sur l’obtention d’étoiles attribuées par le Two Point Health Ministry en fonction de la satisfaction des besoins régionaux. Chaque étoile permet de débloquer des récompenses, des améliorations d’infrastructures et de nouveaux hôpitaux à construire. Une fois un hôpital bien établi, de nouveaux établissements et régions deviennent accessibles, chacun présentant ses propres maladies et symptômes uniques. Les joueurs doivent ainsi adapter leur gestion pour faire face à l’expansion de leur organisation.