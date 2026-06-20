Le jeu de survie horreur en 2D dessiné à la main Moonlight Pale fera son arrivée sur PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 et Nintendo Switch en plus de sa version PC (Steam) initialement prévue. L’éditeur LightWitch et le développeur Blue Lily ont confirmé cette extension des plateformes, avec une fenêtre de sortie prévue entre le quatrième trimestre 2026 et le premier trimestre 2027. Cette annonce intervient alors que la campagne Kickstarter du jeu a dépassé son objectif initial de 47 000 dollars américains pour les ports console, permettant ainsi de concrétiser ces versions supplémentaires.

Les versions PlayStation 5 et Nintendo Switch bénéficieront d’éditions physiques, disponibles en deux formules distinctes. L’édition standard inclura le jeu, un manuel et une photographie exclusive de Juliette et Lily. L’édition premium « Super Eclipse » proposera ces éléments en plus d’un mini artbook, d’un porte-clés magnétique, d’une épingle émaillée, d’un diorama acrylique et d’un boîtier spécial. Ces éditions physiques s’ajoutent aux versions numériques déjà annoncées pour les différentes plateformes.

Moonlight Pale est un jeu de survie horreur en 2D entièrement dessiné à la main, se déroulant dans un séminaire féminin de la fin du XIXe siècle. Le joueur incarne Juliette, une élève de l’institution Saint-Birgitta, qui suit le fantôme de son chat mort jusqu’à un bâtiment abandonné caché dans les jardins de l’école. Traquée par des monstres et des apparitions, elle doit explorer des couloirs étrangement familiers tout en tentant de secourir les autres élèves piégées avec elle. L’expérience s’inspire de classiques du survival horror comme Silent Hill, Signalis, Rule of Rose et les titres RPG Maker dédiés à l’horreur.

Le gameplay repose sur deux états principaux : « Search », où Juliette explore, récupère des objets et résout des énigmes basées sur l’inventaire, et « Caution », un mode plus lent et silencieux permettant d’esquiver, de bloquer et de combattre en mêlée. Blue Lily Games, l’équipe derrière le projet, est composée de l’artiste Ao Clover et du programmeur Cachi Cordova, tous deux reconnus pour leurs contributions à d’autres titres indépendants.

La bande-son est composée par Arai Tasuku, compositeur acclamé ayant travaillé sur NieR: Automata, Mili, Matryoshka et World’s End Girlfriend. Tous les dialogues du jeu sont entièrement doublés par un casting vocal incluant Kira Buckland (NieR: Automata, Danganronpa), Lizzie Freeman (The Amazing Digital Circus, Lycoris Recoil), Diana Garnet (Little Goody Two Shoes, Castlevania: Grimoire of Souls), Chiisa (Little Goody Two Shoes, Card-En-Ciel) et Michelle Marie (NIKKE: Goddess of Victory, Zenless Zone Zero).

Le développement de Moonlight Pale est déjà bien avancé, avec tous les systèmes de base implémentés, un script complet et les voix enregistrées pour les deux premiers chapitres. La campagne Kickstarter, initialement lancée avec un objectif d’environ 16 000 dollars américains (270 000 pesos mexicains), a permis de financer plusieurs objectifs étendus, dont des ports supplémentaires, des modes de jeu additionnels et des animations supplémentaires. Le jeu sera disponible en anglais, japonais et espagnol dès sa sortie, avec des stretch goals ayant également permis d’envisager des localisations en français, italien, allemand, coréen et chinois.