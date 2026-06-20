Découvrez la compilation de deux jeux dès aujourd’hui sur Switch 2, Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.

Nous sommes ravis d’annoncer que R-Type Tactics I • II Cosmos, la compilation ultime de stratégie sci-fi au tour par tour, est disponible dès maintenant sur Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Steam.

Soyez plus malin et plus puissant que votre adversaire dans R-Type Tactics I • II Cosmos ! Cette compilation réunissant les deux classiques R-Type Tactics arrive sur les consoles modernes pour la première fois, dotée d’une armada d’unités uniques à déployer sur des dizaines de niveaux. De multiples campagnes vous permettent d’affronter l’Empire Bydo ou même de les incarner. Leur destin est entre vos mains !

Et pour couronner le tout, deux packs DLC gratuits sortiront sur toutes les plateformes le 29 juin 2026 :

R-Type Tactics I･II Cosmos – Pack de variantes de couleur des unités de combat – Prenez l’avantage sur le Bydo avec cette collection d’unités aux couleurs alternatives.

R-Type Tactics I･II Cosmos – Unité : ARROW-HEAD G (ver. GRA) – Obtenez le Rwf-9AG ARROW-HEAD G (ver. GRA) et sa Force dédiée, la Force G Standard, sans dépenser de ressources en jeu !

À propos de R-Type Tactics I • II Cosmos

Alors que les Bydo continuent d’exterminer l’humanité, vous devez les déjouer et les dépasser en manœuvres si le Corps Spatial veut avoir une chance de victoire. Jusqu’à ce que vous vous retrouviez à combattre aux côtés des forces mêmes que vous étiez chargé d’anéantir…

R-Type Tactics I • II Cosmos renverse le jeu de stratégie tactique au tour par tour pour une expérience R-Type unique en son genre ! Cette compilation de deux jeux débarque sur Nintendo Switch™, PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox Series X|S et PC, avec R-Type Tactics II qui fait également ses débuts en Occident pour la première fois ! Déployez vos forces à travers de multiples campagnes, en incarnant aussi bien le Corps Spatial que les Bydo. Avec des centaines de vaisseaux et de niveaux à choisir dans les deux jeux, des missions à embranchements et une toute nouvelle histoire post-campagne, R-Type Tactics I • II Cosmos regorge de contenu hors du commun !

Caractéristiques :

Nouvelles frontières : En plus des débuts de R-Type Tactics II en Occident, ce titre et R-Type Tactics I passent de la PSP aux consoles modernes pour la première fois !

Dans quel camp êtes-vous ? : De multiples campagnes pour chaque faction, ainsi que des scénarios à embranchements dans R-Type Tactics II, offrent une expérience de jeu unique sur les deux titres tout en enrichissant l’univers de R-Type et les origines du sinistre Empire Bydo.

Explorez le COSMOS : Un tout nouvel ensemble de missions faisant suite à la fin de Tactics II vous offre encore plus de contenu que jamais !

Le coffret R-Type Tactics I • II Cosmos Limited Edition pour Nintendo Switch, PlayStation 4 et PlayStation 5 est disponible dès maintenant. Cette édition limitée comprend l’Édition Deluxe de R-Type® Tactics I • II Cosmos, une bande-son sur 2 disques, un set de cartes d’art conceptuel, un support acrylique Rwf-9A ARROW HEAD, un support acrylique Bwf-1Dα BYDO SYSTEM α et un coffret de collection. Les éditions Limited et Deluxe pour Xbox Series X|S ont été annulées.