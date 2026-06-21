Les eShops européen, américain et japonais ont récemment publié de nombreuses fiches de jeux, permettant ainsi de faire le point sur les tailles que ces jeux occuperont sur la mémoire de vos Nintendo Switch et Switch 2.
Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, et Megabits ; le premier terme est en anglais, le deuxième en français, et le troisième, utilisé dans les deux langues, désigne une autre unité de mesure).
Switch 2
- Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition – 30.0GB
- Star Fox – 14.8GB
- Wanderstop – 5.4GB
- Citizen Sleeper – Nintendo Switch 2 Edition – 3.6GB
- Citizen Sleeper 2: Starward Vector – Nintendo Switch 2 Edition – 1.9GB
- The Necromancer’s Tale – 1.8GB
- The Drifter – 1.3GB
- Namco Legendary Mountains – 601MB
- Kokutoto – 500MB
Switch
- Wanderstop – 7.8GB
- Deer & Boy – 3.2GB
- Quantum Beast – 2.8GB
- Truck Simulator Driver 2026 – 2.0GB
- Get Fit: Beach Girls – 2.0GB
- Get Fit: Beach Boys – 2.0GB
- Death Run – 2.0GB
- Catto’s Post Office – 1.7GB
- Escape Game R00M14 – 1.5GB
- Mini Airways – 1.4GB
- Pixel Blaster DX – 1.4GB
- One Question and You’ll Want to Share It: 1000 Trivia Quiz Questions – 1.3GB
- The Artifactory – 1.2GB
- Medieval Castle Siege Defense vs Invaders – 1013MB
- Love Island: Forbidden Girls Temptation – 1000MB
- Love Island: Forbidden Boys Temptation – 1000MB
- Gion Corridor:Re – 916MB
- The Drifter – 760MB
- Shy Cats Hidden Orchestra 2 – 672MB
- Namco Legendary Mountains – 661MB
- RACE: Rocket Arena Car Extreme – 600MB
- Run, Sandwich, Run – 588MB
- Tow Truck Police Simulator – 574MB
- Mitako Tatatari’s Cult Village Stream ZP – 540MB
- Wantama Life – 537MB
- Saeko: Giantess Dating Sim – 500MB
- Escape from Vlogger: Runaway – 500MB
- Hexara – 500MB
- Can You Make the Cut? Worldwide Common Sense Check – 436MB
- Dark Scrolls – 371MB
- Mind Detective Psychology Test – 298MB
- Let’s Aim: Crane Game – 287MB
- Murder on the Disorient Express – 256MB
- Acorn Avengers – 255MB
- Dragon of Illusion – 247MB
- Hako Maze – 230MB
- Too Accurate to Be Scary…Your True Feelings Revealed by This Image – 191MB
- Spot It in the Picture!WorldwideKnowledge × Academic Quiz – 176MB
- Something’s Off in This World. Era Anomaly Quiz – 176MB
- Professor Neumann’s Adult Certification Test – 174MB
- Manga English Native Phrase Quiz – 169MB
- Kiyo: Bunny Tyranny – 165MB
- Clock Rogue – 160MB
- Mousebusters – 150MB
- Sands and Relics – 96MB
- Rat Protocol – 67MB
- Axel Quest – 58MB
- Eggconsole First Queen 4 PC-9801 – 54MB
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