Lors de la SEGA SAMMY Management Meeting 2026, l’éditeur japonais a officiellement reconnu que les performances commerciales de Sonic Racing: CrossWorlds et SHINOBI: Art of Vengeance n’ont pas répondu à ses prévisions initiales, qualifiant ces résultats de décevants malgré une réception critique globalement favorable. L’entreprise n’a cependant pas communiqué de chiffres précis concernant les ventes unitaires réalisées ni n’a précisé dans quelle mesure les objectifs avaient été manqués, se contentant d’une formulation générique indiquant un écart entre les attentes et la réalité commerciale.

Cette annonce marque la deuxième fois en quelques mois que Sonic Racing: CrossWorlds fait l’objet de critiques internes de la part de SEGA. Dès le mois de février 2026, des rumeurs et des analyses avaient déjà évoqué un accueil commercial inférieur aux espérances, sans que l’éditeur ne détaille alors les raisons de cet écart. Malgré ce constat, SEGA maintient son engagement envers le titre en annonçant une nouvelle série de contenus additionnels, dont certains s’appuient sur des licences externes majeures. Parmi les extensions prévues, un pack dédié à Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem est attendu pour juillet 2026, permettant aux joueurs d’incarner les quatre Tortues Ninja – Leonardo, Donatello, Raphael et Michelangelo – avec des véhicules, des circuits et des bandes-son thématiques inspirés de l’univers du film. Un Avatar Pack, prévu pour octobre 2026, complétera cette offre de personnalisation. À plus long terme, l’année 2 de contenu additionnel intégrera des collaborations avec Godzilla et Neon Genesis Evangelion, promettant des ajouts de véhicules, de parcours et d’éléments narratifs inédits.

Côté SHINOBI: Art of Vengeance, SEGA mise sur une stratégie de relance en annonçant une sortie native sur Nintendo Switch 2, prévue pour le 24 septembre 2026. Le titre sera disponible à la fois en version numérique et physique, avec un prix de lancement fixé à 29,99 dollars pour l’édition standard. Deux éditions Deluxe, disponibles en versions numérique et physique, proposeront en outre un contenu supplémentaire sous la forme du DLC SEGA Villains Stage. Ce dernier mettra en scène Joe Musashi dans un affrontement contre trois antagonistes emblématiques de l’histoire de SEGA : le Dr. Eggman, issu de la franchise Sonic the Hedgehog, Goro Majima, personnage central de la série Like a Dragon (anciennement Yakuza), et Death Adder, figure marquante de Golden Axe. Ces ajouts visent à enrichir l’expérience de jeu tout en capitalisant sur l’héritage de SEGA pour attirer un public plus large.