L’éditeur Capcom propose le jeu primé Devil May Cry™ 5 dès aujourd’hui sur Nintendo Switch™ 2 ainsi que du contenu supplémentaire comprenant le DLC permettant de jouer avec Vergil, des couleurs de costumes, des provocations et des musiques de combat !

« Devil May Cry™ 5 Devil Hunter Edition » est actuellement disponible à un prix réduit réservé aux premiers acheteurs jusqu’au 7 juillet 2026. La version physique est disponible en précommande et/ou à l’achat chez certains revendeurs et sortira le 28 août 2026.

Retrouvez le trailer de sortie de Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition ci-dessous :

Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition met en scène les chasseurs de démons Nero, Dante, V et Vergil, le frère jumeau de Dante (et son plus grand rival), face à des hordes de démons dans des combats endiablés où ils déploient des styles de combat uniques, des armes variées et des enchaînements spectaculaires. Les joueurs vont désormais pouvoir profiter de cette action fulgurante à tout moment et en tout lieu, avec une fluidité de 60 images par seconde, aussi bien en mode téléviseur qu’en mode portable. Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition comprend le DLC permettant de jouer avec le personnage de Vergil, ainsi que du contenu supplémentaire, notamment :