IO Interactive confirme que le développement de la version Nintendo Switch 2 de 007 First Light est en bonne voie et qu’elle devrait être disponible « fin de l’été », après avoir nécessité davantage de temps pour atteindre les standards du studio. Lors d’un échange avec Pocket Tactics, Theuns Smit, producteur senior chargé des licences chez IO Interactive, a partagé des détails sur l’avancement du projet, soulignant l’importance accordée à l’optimisation et aux performances pour garantir une expérience de qualité.

Le jeu, sorti le 27 mai 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One et PC, propose une aventure originale centrée sur un jeune James Bond, alors âgé de 26 ans, recruté par le MI6. Les joueurs incarnent ce personnage en ascension, naviguant entre missions d’espionnage, combats, choix narratifs et utilisation des gadgets de Q. L’histoire explore les débuts de Bond dans l’agence, avec des rencontres marquantes comme M, Q et Moneypenny, ainsi que de nouveaux personnages tels que l’agent John Greenway ou la mystérieuse Isola.

Smit a expliqué que l’équipe se concentre sur l’optimisation du titre pour la Nintendo Switch 2, un processus essentiel pour répondre aux attentes des joueurs. « Nous voulons nous assurer de consacrer le temps nécessaire à l’optimisation et aux performances, afin d’atteindre un niveau de qualité que nous désirons, certes, mais que nos joueurs méritent également », a-t-il déclaré. Bien qu’aucune date précise n’ait encore été annoncée, le producteur a réitéré que le projet était « sur la bonne voie et progresse bien », avec une sortie prévue avant la fin de l’été.

Le studio, qui a déjà porté Hitman: World of Assassination sur console portable l’année précédente en utilisant son moteur Glacier, laisse entrevoir des résultats prometteurs pour cette adaptation. Par ailleurs, IO Interactive évoque une feuille de route incluant potentiellement un mode New Game Plus, des changements de tenues, et un mode Photo, bien que ces éléments n’aient pas encore été confirmés officiellement. Smit a exprimé son enthousiasme pour cette dernière fonctionnalité, soulignant son attrait pour les joueurs souhaitant capturer et partager des moments du jeu.