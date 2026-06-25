Soyez parmi les premiers à jouer à Village in the Shade et à combattre des monstres dans Disgaea Mayhem

NIS America, Inc. proposera des démos jouables de Village in the Shade et Disgaea Mayhem à la Japan Expo (9 au 12 juillet) au stand NIS, situé au Hall 6, Allée C, C764. C’est la première fois que les joueurs pourront essayer le très attendu farming sim spécial Halloween, Village in the Shade et jouer à Disgaea Mayhem avant sa sortie le 23 juillet.

Les visiteurs du stand NIS auront la chance de recevoir un éventail thématique ou un sac shopping exclusif (dans la limite des stocks disponibles).

Village in the Shade – Disponible sur Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5 et PC

Bienvenue à Kagatsu, un village de montagne japonais rempli de secrets. Dans ce tout nouveau jeu de simulation agricole peint à la main, vous cultiverez des récoltes, personnaliserez votre foyer et vous lierez d’amitié avec une galerie de personnages intrigants.

Détendez-vous au bord d’un ruisseau, admirez les cerisiers en fleurs avec vos voisins ou promenez-vous en ville. Avec tant de façons de se relaxer, vous vous sentirez forcément comme chez vous.

Assurez-vous simplement de suivre quelques règles simples : ne parlez pas aux inconnus, ne quittez pas le village et, quoi que vous fassiez, ne sortez pas la nuit.

Disgaea Mayhem – Disponible sur Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5 et PC

La princesse a besoin de son flan dans cette toute nouvelle interprétation de la célèbre franchise Disgaea. Prenez le contrôle direct de l’action en incarnant N.A., un mercenaire au palais exigeant, et terrassez des monstres pour l’argent.

Équipez-vous d’armes issues de sept classes différentes pour jouer de sept façons différentes ! Que vous préfériez l’épée traditionnelle ou l’arc à distance, vous pouvez changer d’arme à tout moment pour varier votre style de jeu !

Plus les choses Magichangent, plus elles restent les mêmes. Gagnez des niveaux, améliorez votre équipement et faites voter de nouvelles lois à l’Assemblée du Chocolat Noir afin de faire grimper les chiffres jusqu’à infliger des millions de dégâts à chaque coup ! Vous pouvez même recruter des démons classiques comme le Prinny pour vous accompagner !

Il est temps de découvrir Disgaea d’une toute nouvelle manière !