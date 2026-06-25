La compositrice pour Ghibli Cécile Corbel composera le thème principal du jeu !

C’est officiel : la boulangerie de The Witch’s Bakery a désormais une date d’ouverture ! Silver Lining Interactive, le développeur indépendant français Sunny Lab sont ravis d’annoncer que l’aventure cosy d’une sorcière boulangère à Paris sera lancé dans le monde entier le 20 août 2026. The Witch’s Bakery sera distribué en édition physique en France par Maximum Entertainment sur PlayStation 5, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.

Un régal pour les yeux, les oreilles et le cœur

Dans The Witch’s Bakery, les joueurs incarnent Lunne, une jeune sorcière qui s’installe à Paris pour ouvrir sa propre boulangerie ! Le jeu propose un mélange unique de gestion de boulangerie, d’exploration urbaine et d’éléments narratifs propres aux jeux de rôle.

Pâtisserie magique : associez les techniques traditionnelles de la pâtisserie française à une touche de sorcellerie pour créer des gourmandises enchantées qui ne se contentent pas d’être délicieuses, mais qui guérissent aussi le cœur de vos clients !

Paris moderne, secrets magiques : explorez un Paris moderne magnifiquement stylisé et dessiné à la main. Visitez des lieux merveilleux et découvrez la face cachée et magique de la ville !

Une histoire réconfortante : rencontrez une galerie de personnages hauts en couleur, tissez des liens avec eux et utilisez vos pouvoirs magiques pour les aider à surmonter les épreuves de la vie.

Une composition originale de Cécile Corbel, harpiste et compositrice de renommée mondiale, ajoute une touche supplémentaire de pure magie au jeu. Connue pour avoir signé la bande originale du film du Studio Ghibli Arrietty : Le Petit Monde des Chapardeurs, Cécile Corbel insuffle au thème principal du jeu, grâce à ses mélodies éthérées caractéristiques et à son talent artistique fantaisiste, un sentiment d’émerveillement qui captivera instantanément aussi bien les fans du Studio Ghibli que les amateurs de jeux cosy.

« Travailler avec Cécile Corbel a été un véritable rêve devenu réalité », déclare l’équipe de développement de Sunny Lab. « Nous voulions que l’intro animée du jeu donne l’impression d’assister au générique d’un film d’animation classique, et la partition de Cécile vous transporte directement dans l’univers de Lunne dès les premières notes. »

Les précommandes sont ouvertes pour l’édition physique

Pour les fans souhaitant posséder un morceau de magie sur leur étagère, les éditions physiques pour PlayStation 5, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 sont dès à présent disponibles à la précommande.

Chaque exemplaire comprend :