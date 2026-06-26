Aiguisez vos lames et préparez vos sorts : Silver Lining Interactive, en collaboration avec Dotemu, Guard Crush Games et Supamonks, est ravi d’annoncer qu’Absolum, le roguelite acclamé par la critique, fera ses débuts très attendus sur Nintendo Switch 2 le 17 septembre 2026. Cette nouvelle version, distribuée en France par Maximum Entertainment, sera une édition physique sur complète sur cartouche.

Découvrez la bande-annonce de la date de l’édition physique Switch 2 :

Absolum allie le chaos cinétique et survolté des jeux d’arcade classiques à défilement horizontal à la progression à haut risque et en constante évolution d’un roguelite moderne. Les joueurs plongeront dans le royaume opprimé et déchiré par la guerre de Talamh, où le tyrannique Roi Soleil Azra a étouffé la magie du pays et imposé sa volonté de fer par le biais de l’impitoyable Ordre Pourpre. Pour briser l’emprise de l’empire, vous devrez maîtriser quatre héros féroces et rebelles : Galandra, Karl, Cider et Brome. Chaque partie propose de nouveaux groupes à démanteler, des bonus imprévisibles à enchaîner et des combats brutaux qui récompensent l’habileté brute et l’adaptation tactique.

Le 17 septembre marquera le lancement officiel de la version physique du jeu sur Nintendo Switch 2. En raison de la demande explosive lors des précédentes sorties physiques, les fans sont invités à réserver leurs cartouches dès que possible auprès des revendeurs partenaires participants.

Absolum réinvente le beat ’em up avec des mécanismes roguelite. Les joueurs peuvent :

Débloquer des itinéraires évolutifs et faire face à des rencontres en constante évolution.

Enchaîner des attaques au corps à corps et des sorts pour réaliser des combos spectaculaires.

Exploiter des contre-attaques magiques et des reliques rares pour survivre aux forces d’Azra.

Jouer en solo ou faire équipe pour un mode coopératif local ou en ligne.

Absolum sera disponible en édition physique sur Nintendo Switch 2 le 17 septembre 2026. Les précommandes sont ouvertes dès à présent.