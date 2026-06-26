Itsara Amata et Corecell ont officiellement révélé Banchou Tactics: Lion Heart, un action tactical RPG centré sur l’univers impitoyable des lycées japonais et leurs rivalités entre gangs de délinquants. Le titre est prévu pour une sortie au troisième trimestre 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch 2.

Dans ce RPG tactique mêlant stratégie et action, les joueurs incarnent Kusumi Kyoshiro et mènent une bande d’alliés mémorables à travers des affrontements épiques contre des écoles rivales. L’objectif ? Gravir les rangs dans une histoire où l’amitié, l’orgueil et la quête de puissance absolue s’entremêlent. Le jeu promet des rencontres avec des héroïnes hautes en couleur et des rebondissements narratifs inattendus, le tout dans un cadre scolaire japonais teinté de nostalgie.

Le gameplay repose sur une combinaison de planification tactique et de combats dynamiques en temps réel. Les joueurs doivent anticiper leurs mouvements, positionner intelligemment leurs alliés et maîtriser le timing des attaques (coups de poing, coups de pied, gardes, contres et techniques spéciales) pour triompher de chaque affrontement. Avec son mélange de stratégie exigeante et de combats percutants, Banchou Tactics: Lion Heart se positionne comme une expérience indie rafraîchissante pour les amateurs de RPG tactiques à l’action punchy.