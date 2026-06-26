Soft Source et Glory Jam ont révélé le développement de Grim Trials, un roguelite heavy metal action dont la sortie est prévue le 20 août 2026 sur Nintendo Switch 2. Une démo du jeu est d’ores et déjà accessible sur le Nintendo eShop, permettant aux joueurs de découvrir une partie de l’expérience avant la sortie officielle.

Le titre plonge les joueurs dans l’univers de l’Académie, un lieu dédié à l’entraînement et à l’armement des divers Faucheurs au service de la Mort. Le protagoniste, Avelin, incarne une jeune femme décédée prématurément et recrutée parmi les Reapers. Sa mission consiste à traquer les âmes impures, affronter ses propres démons et se frayer un chemin à travers un monde souterrain façonné par ses propres choix. Pour accomplir cette quête, Avelin devra survivre à ces épreuves afin de devenir une véritable Faucheuse et, ainsi, revoir l’amour de sa vie encore en vie.

L’exploration se déroule dans des arènes infinies en grille hexagonale, peuplées de monstres, de pièges, d’âmes pécheresses et de sept boss sacrilèges. Le système de combat repose sur l’utilisation de faux et d’arbalètes personnalisables, ainsi que sur des Blessings puissantes offertes par les Dieux de la Mort à travers le monde. Le gameplay récompense une utilisation intelligente du double maniement de ces armes, permettant de maximiser les dégâts infligés aux ennemis. Les butins de bataille, composés de matériaux, servent à forger des armes, des armures et des consommables toujours plus performants en collaboration avec des mentors spécialisés dans les arts occultes.

Chaque Reaper est libre de tracer sa propre voie grâce à un système de personnalisation poussé. Les joueurs peuvent combiner leur équipement artisanal avec des compétences issues d’un vaste arbre de talents, choisi au début de chaque partie. Ils doivent également sélectionner avec soin les Blessings aléatoires obtenues en cours de partie pour construire des builds adaptés à leur style de jeu. L’Académie, lieu central du jeu, offre la possibilité d’approfondir ses relations avec les autres personnages, d’accomplir des quêtes et de débloquer des savoirs, des conseils ainsi que des soutiens puissants. Les interactions avec les habitants de l’Académie permettent également de découvrir les histoires des défunts.