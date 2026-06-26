Compile Heart a publié le second trailer officiel pour Neptunia Unlimited, le prochain opus principal de la série Neptunia. Cette annonce marque une étape importante dans la promotion du jeu avant sa sortie prévue.

Le trailer met en lumière plusieurs systèmes de jeu qui seront au cœur de l’expérience. Parmi les éléments présentés figurent le système de combos, les déplacements en champ libre, ainsi que des mécaniques de combat incluant les batailles aériennes, les compétences tactiques, le lien tactique et les compétences déclenchées. Le trailer montre également des séquences de batailles d’Apocalypse, un mode ou une mécanique centrale du jeu.

Neptunia Unlimited est annoncé pour une sortie le 27 août 2026 au Japon sur les plateformes PlayStation 5, Nintendo Switch 2, PlayStation 4 et Nintendo Switch.