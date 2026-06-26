Capcom continue de faire monter la température avec des révélations et du contenu inédit dévoilé lors du Capcom Spotlight. Avec les annonces concernant Monster Hunter Stories™ 3: Twisted Reflection, Dragon’s Dogma™ 2: Dark Arisen, Onimusha™: Way of the Sword, Resident Evil™ et bien d’autres encore, les soirées s’annoncent chargées pour les fans de jeux vidéo du monde entier.

Monster Hunter Stories™ 3: Twisted Reflection fait son retour avec de nouvelles aventures en DLC

Ryozo Tsujimoto, producteur de Monster Hunter Stories™ 3: Twisted Reflection, a ouvert le bal en dévoilant le nouveau contenu téléchargeable « Histoire secondaire supplémentaire : Rudy », qui explore les origines du Felyne royal et de ses ancêtres qui l’ont précédé il y a bien longtemps. Dans cette histoire parallèle, Rudy se retrouve par hasard dans une situation étrange qui le met de manière inattendue face à Navirou, le Felyne légendaire qui a autrefois sauvé le monde dans Monster Hunter Stories™.

L’aventure parallèle « Histoire secondaire supplémentaire : Rudy » est disponible dès maintenant sur Nintendo Switch™ 2, PlayStation® 5, Xbox X|S et PC (Steam). Les joueurs qui possèdent les éditions Deluxe et Premium Deluxe de Monster Hunter Stories 3 ont déjà accès à ce contenu téléchargeable et pourront s’y plonger dès aujourd’hui !

Au cours des aventures de Rudy et Navirou, les fans pourront se réjouir de rencontrer Le Nergigante, mais ce puissant dragon ancien n’est pas le seul monstre redoutable auquel les fans de Monster Hunter Stories 3 devront faire face. Une mise à jour gratuite de ce RPG très appréciés par la critique et les joueurs sort en même temps que le DLC Rudy. Elle fait entrer les monstres Royaux dans la bataille ! Cette mise à jour ajoute un niveau de difficulté supplémentaire à la bataille finale pour les joueurs ayant terminé le jeu. Terminer la bataille finale en mode Difficile débloque la version « monstre royal » de presque toutes les créatures du jeu, y compris les monstres envahisseurs et les dragons anciens calamiteux, pour les Rangers en quête d’un défi supplémentaire.

Le réalisateur de Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen revient sur le parcours qui a permis de donner vie à cette extension

Kento Kinoshita, directeur de Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen, a également participé à l’émission « Capcom Spotlight » d’aujourd’hui pour expliquer comment cette extension très attendue de Dragon’s Dogma 2 propose des options de gameplay gratifiantes et de nouvelles aventures pour les Insurgés. En août prochain, Dragon’s Dogma 2 bénéficiera également d’une nouvelle mise à jour visant à améliorer les performances sur toutes les plateformes, à ajouter des emplacements de sauvegarde supplémentaires, à ajuster l’effet « Peste draconique » et à offrir davantage d’options de combat.

Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen propose une toute nouvelle histoire qui se déroule dans la région septentrionale de Norgan, abandonnée depuis longtemps, tout en introduisant 12 donjons de défi permettant aux Insurgés d’affiner leurs compétences. Cette extension apporte également de nouvelles options de personnalisation pour que les joueurs puissent au mieux donner vie à leur vision de l’Insurgés et de leur Pion principal. Kinoshita a expliqué le cycle d’expédition des reliques que les joueurs découvriront en explorant la région glaciale de Norgan, où ils trouveront des reliques, les évalueront pour débloquer de nouvelles armes et compétences puissantes, puis utiliseront ces nouveaux outils pour percer davantage les secrets du dragon déchu sans cœur et de celle qui le poursuit, Eir.

Dragon’s Dogma 2 : Dark Arisen sortira le 9 octobre 2026 sur Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC (Steam). L’extension Dark Arisen sera également disponible séparément sous forme de contenu téléchargeable (DLC) pour le jeu de base sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC (Steam). Le Set cosmétique de Norgan – Parure nordique sera offert en bonus de précommande et pourra être récupéré dans l’inventaire du jeu dès sa sortie.

Onimusha: Way of the Sword dévoile un duelliste diabolique

Le réalisateur d’Onimusha: Way of the Sword, Satoru Nihei, a dévoilé un nouvel adversaire redoutable que les joueurs devront affronter dans ce jeu d’action et de sabres très attendu sur PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S et PC (Steam, l’Epic Games Store et Windows Store).

La nouvelle vidéo offre un premier aperçu de Dohatsu-ten, un Genma terrifiant de rapidité et assoiffé de sang. Après s’être frayé un chemin jusqu’au royaume des mortels, ce guerrier ailé venu des profondeurs de l’enfer croise le fer avec le héros Miyamoto Musashi lors d’un combat de boss intense qui poussera les joueurs dans leurs derniers retranchements.

Les précommandes pour Onimusha: Way of the Sword débutent aujourd’hui. Les joueurs qui réserveront leur exemplaire à l’avance recevront en bonus le skin de sabre « Malédiction scellée » et l’amulette « Komainu ». Les précommandes de l’édition Deluxe et de l’édition Premium Deluxe incluront des récompenses supplémentaires.

Resident Evil célèbre 30 ans de survival horror !

Après la révélation glaçante de Resident Evil™ Veronica et le succès persistant de Resident Evil™ Requiem, les festivités du 30ème anniversaire de Resident Evil se poursuivent avec ces annonces apte à faire frissonner les fans :