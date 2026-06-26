Publisher Perp Games et developer Project Cloud Games ont publié un trailer de gameplay de douze minutes intitulé Exploration Deep Dive pour The Relic: First Guardian, un RPG d’action dark fantasy dans la veine des Souls.

Dans cette aventure, le joueur incarne le dernier espoir d’un monde en ruines. L’ancienne prospérité d’Arsiltus a été engloutie par un vide né de la destruction de la Grande Relique, transformant la région en une terre de mort. La mission principale consiste à retrouver les fragments de cette relique brisée afin de refermer cette faille et rendre vie à ce monde dévasté. L’expérience s’articule autour d’une progression basée sur l’acquisition de runes, d’objets et de craft, sans système de niveaux classique, tout en explorant un univers apocalyptique mêlant action et réflexion.

Le jeu propose une exploration semi-ouverte dans un monde en partie effondré, où le joueur peut choisir parmi cinq types d’armes distinctes, chacune offrant des compétences adaptables à différents styles de jeu. La résolution d’énigmes et la collecte de fragments de relique jouent un rôle central pour restaurer Arsiltus et retrouver sa gloire passée. Les combats contre des boss et l’exploration de donjons permettent d’étendre l’espace accessible et de renforcer progressivement le personnage.

The Relic: First Guardian est annoncé pour une sortie sur PlayStation 5 et PC via Steam le 31 juillet 2026. Les versions pour Xbox Series et Nintendo Switch 2 suivront plus tard dans l’été, selon les informations communiquées par les développeurs.