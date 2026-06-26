UNBEATABLE, le jeu de rythme et d’aventure inspiré de l’anime, a été officiellement confirmé pour une sortie sur Nintendo Switch 2. Cette annonce fait suite à une confirmation précoce via un classement de jeu et a été validée par l’éditeur Playstack et le développeur D-CELL. La version numérique du titre est prévue pour le 27 juillet 2026, tandis que la version physique arrivera ultérieurement.

À l’occasion de cette sortie, les joueurs pourront également se procurer dès le premier jour le pack de contenu « The Jamie Paige Content Companion », accompagné d’une mise à jour gratuite incluant les localisations complètes en japonais et en chinois. Ce DLC proposera plus de douze nouvelles chansons jouables, dont un tiers sont des titres originaux créés en collaboration avec l’artiste Jamie Paige.

UNBEATABLE se présente comme un jeu de rythme et d’aventure en monde ouvert, dessiné à la main dans un style anime. L’histoire suit Beat, une jeune fille aux cheveux roses, et son groupe dans une quête où la musique est interdite. Malgré cette interdiction, le groupe continue de jouer, attirant l’attention des autorités tout en se liant d’amitié avec des personnages marginaux. Le gameplay repose sur des mini-jeux de rythme, des performances musicales spectaculaires, des dialogues à choix multiples et des séquences d’action où les joueurs peuvent interagir avec l’environnement et les personnages. Le titre propose également des affrontements contre des ennemis, bien que leur nature exacte ne soit pas clairement définie dans les informations disponibles.

Le système de jeu repose sur deux boutons principaux, l’un pour monter et l’autre pour descendre, utilisés dans des séquences de rythme où la précision est essentielle. L’exploration du monde ouvert permet de découvrir des lieux variés et d’engager des conversations avec des personnages aux personnalités distinctes, influençant le déroulement de l’histoire. Les performances musicales, quant à elles, prennent la forme de grands concerts où tout est en jeu, mêlant spectacle et tension narrative.

Le mode Histoire d’UNBEATABLE est conçu pour durer entre six et huit heures, offrant une expérience narrative complète. En parallèle, le mode Arcade se présente comme une expérience autonome, avec son propre système de progression et un composant en ligne. Ce mode propose des défis variés, des modificateurs de gameplay et un vaste catalogue de chansons, incluant des titres déjà disponibles dans le mode Histoire ainsi que de nouveaux morceaux à venir. Les joueurs peuvent personnaliser un profil dans ce mode, débloquant divers éléments esthétiques et fonctionnels.

La bande-son du jeu, entièrement originale, est un double album incluant des versions acoustiques et des remix des titres principaux. Toutes les chansons peuvent être débloquées soit en progressant dans l’histoire, soit en jouant exclusivement au mode Arcade, offrant ainsi une grande flexibilité aux joueurs. Les graphismes, réalisés dans un style anime hand-drawn, contribuent à l’immersion visuelle du titre.

Les informations disponibles soulignent également la diversité des réactions des personnages, certains pouvant apprécier ou désapprouver les actions du joueur, ajoutant une dimension dynamique aux interactions. L’expérience globale est conçue pour évoquer des émotions variées, renforcées par l’esthétique visuelle et la bande-son du jeu.