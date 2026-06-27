Une nouvelle mise à jour corrective pour DELTARUNE Chapter 5, identifiée sous la version 0.0.242. Cette version intervient peu après la sortie du cinquième chapitre du jeu et apporte plusieurs corrections ciblées, principalement axées sur la stabilité du titre.

Parmi les problèmes résolus figurent plusieurs cas de plantages identifiés dans différentes situations de jeu. Ces corrections concernent notamment des crashes survenant vers la fin d’une zone spécifique avec un personnage jaune en arrière-plan, des incidents impliquant un petit gant, ainsi que des problèmes lors de la rencontre avec un ennemi de type feuille en quittant une salle. D’autres corrections portent sur des écrans noirs intempestifs lors de l’ouverture d’une porte rose à un emplacement précis, des ajustements graphiques concernant un verre magique placé sur un mur non accessible, et la résolution d’un crash lors de l’utilisation de l’attaque Rudebuster en phase finale contre un ennemi rose.

La mise à jour prend également en charge des situations de plantage liées à l’ajout de Ralsei dans l’équipe avant de se coucher pour sauter l’introduction, ainsi que lors de la défaite du groupe Trashy Trio. Un problème de fuite mémoire, susceptible de provoquer des crashes après des répétitions excessives d’actions spécifiques, a également été corrigé.