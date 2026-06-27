Granblue Fantasy Versus: Rising fera son apparition sur Nintendo Switch 2, comme l’a annoncé Cygames. La sortie du jeu est prévue pour le 17 septembre 2026. À cette même date, une mise à jour majeure de la version 2.0 sera également déployée. Celle-ci introduira le personnage DLC « Id », un nouveau stage, un nouveau mécanisme de jeu, ainsi que des ajustements au niveau du système et des personnages.

Granblue Fantasy Versus: Rising s’inscrit comme le dernier opus de la série GBVS, conçu pour offrir une expérience de combat accessible aussi bien aux débutants qu’aux joueurs expérimentés. Le jeu propose un lobby en ligne de grande envergure, inspiré des villes des jeux de rôle, où les joueurs peuvent se rencontrer et interagir. Ce hall central permet d’accéder à des combats multijoueurs gratuits avec des personnages sélectionnables, bien que certains avatars, personnages et modes ne soient pas disponibles dans l’édition gratuite.

Le système de combat a été simplifié pour permettre aux nouveaux joueurs de profiter pleinement de l’intensité des affrontements sans avoir à mémoriser des commandes complexes. Des techniques puissantes peuvent être exécutées en appuyant sur un seul bouton, permettant ainsi de se concentrer sur la lecture de l’adversaire et l’élaboration de stratégies. Le jeu intègre également un mode histoire exclusif qui plonge les joueurs dans l’univers de Granblue Fantasy. Ce mode, inspiré des action-RPG, propose des missions à accomplir pour progresser et améliorer ses compétences tout en découvrant l’histoire du jeu.