La sortie officielle de Grand Theft Auto VI est prévue pour le 19 novembre 2026 sur PlayStation 5 et Xbox Series, sans annonce officielle concernant une version PC à ce stade. Cette situation rappelle le déploiement progressif observé pour GTA V et Red Dead Redemption 2, où les versions PC avaient suivi plusieurs mois après les sorties consoles. Pourtant, c’est une autre plateforme qui suscite désormais l’attention : la Nintendo Switch 2.

L’idée d’un portage de GTA 6 sur une console Nintendo peut sembler surprenante, d’autant que ni GTA V ni Red Dead Redemption 2 n’ont été proposés sur la génération actuelle de Switch.

Une source spécialisée dans l’actualité Nintendo, Nash Weedle, a confirmé qu’une version de GTA 6 pour la Switch 2 est non seulement en développement, mais que le projet est en cours depuis un certain temps. Cette information suggère une possible sortie en 2027, bien que Rockstar n’ait pas encore communiqué officiellement sur le sujet. Le leak proviendrait d’une fuite accidentelle, possiblement liée à des sous-traitants engagés par Rockstar pour adapter le jeu à la nouvelle console. Ces spécialistes, recrutés en sous-traitance, auraient travaillé directement sur le portage, ce qui expliquerait la révélation prématurée d’informations.

Les obstacles techniques, souvent cités comme un frein majeur pour ce type d’adaptation, auraient été surmontés. Rockstar Games, connue pour sa discrétion habituelle, aurait ainsi réussi à optimiser GTA 6 pour la Switch 2, malgré les contraintes matérielles évidentes. Aucune précision n’a été donnée sur les méthodes utilisées pour contourner ces limites, mais cette avancée technique marque une étape importante dans la stratégie de Rockstar concernant l’extension de sa franchise phare à de nouvelles plateformes.

Il est important de noter que cette version ne serait pas disponible dès le lancement du jeu en novembre 2026. Les sources citées par Nash Weedle indiquent clairement qu’elle n’arrivera pas cette année, ce qui laisse entrevoir un délai supplémentaire. La Switch 2, bien que plus puissante que la première génération, ne pourra pas offrir les mêmes performances que les versions PS5 ou Xbox Series. Une adaptation avec des compromis graphiques et techniques sera donc nécessaire, comme c’est souvent le cas pour les ports sur console Nintendo.

En l’absence de confirmation officielle, ces informations doivent être prises avec prudence.