SEGA a officiellement annoncé la sortie de Sonic Frontiers : Definitive Edition sur Nintendo Switch 2, mettant fin à une rumeur persistante dans la communauté gaming. Le jeu est désormais disponible en version numérique et en édition physique sous forme de Game-Key Card, au prix de 49,99 €. Cette mouture, conçue spécifiquement pour la nouvelle console de Nintendo, intègre l’intégralité du contenu du jeu original, enrichi des mises à jour ultérieures, tout en bénéficiant d’améliorations graphiques et techniques adaptées à la plateforme.

Une comparaison graphique entre les versions Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 a été publiée, permettant aux joueurs d’évaluer les différences visuelles entre les deux supports. Cette vidéo met en lumière les progrès techniques apportés par la Definitive Edition, notamment en termes de résolution, de fluidité et de détails environnementaux sur les vastes zones ouvertes des Starfall Islands.

L’aventure de Sonic Frontiers prend place dans un cadre narratif où Sonic, en quête des Chaos Emeralds perdus, se retrouve échoué sur une île ancienne peuplée de créatures inhabituelles. Le joueur explore ces zones ouvertes en 3D, alterne entre plateforme et combat grâce à un système repensé, et découvre les mystères de l’île tout en tentant de sauver ses amis. Le gameplay repose sur une exploration libre des Starfall Islands, combinée à des affrontements dynamiques contre des ennemis de plus en plus puissants, le tout dans un univers visuellement riche et immersif.

La Definitive Edition regroupe l’ensemble des éléments disponibles à ce jour, incluant le jeu de base, la campagne « The Final Horizon », ainsi que les mises à jour gratuites « Sights, Sounds, and Speed » et « Sonic’s Birthday Bash ». S’y ajoutent un artbook numérique et une mini-bande-son, ainsi que plusieurs contenus précédemment distribués : l’Explorer’s Treasure Box, le Monster Hunter Collaboration Pack, les chaussures Sonic Adventure 2 et la tenue Holiday Cheer Suit. Il est précisé que le contenu de l’Explorer’s Treasure Box ne peut être validé qu’au lancement d’une nouvelle partie, ce qui implique une installation préalable avant de commencer une partie sauvegardée.

Sonic Frontiers est sorti initialement le 8 novembre 2022 sur PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC via Steam. Depuis sa sortie, le titre a dépassé les 4,94 millions d’unités vendues, confirmant son succès auprès du public. La version Nintendo Switch 2 s’inscrit donc comme une optimisation majeure de l’expérience, tirant parti des capacités techniques de la nouvelle console pour offrir une présentation visuelle améliorée.